2019-06-11T09:50:56+03:00
Происшествия

Похитители людей из Кузбасса предстанут перед судом

Пятеро жителей Новокузнецкого района незаконно удерживали людей в реабилитационном центре
Екатерина РОМАНОВА
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Похитители людей из Кузбасса предстанут перед судомПохитители людей из Кузбасса предстанут перед судомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Кемеровской области перед судом предстанут 5 жителей Новокузнецкого района. Их обвиняют в похищении людей и незаконном удержании их в реабилитационном центре.

Пятеро жителей Новокузнецкого района в скором времени предстанут перед судом: в отношении них завершены следственные действия, и уголовное дело передано в суд. их обвиняют в похищении и незаконном лишении свободы людей, которое было совершено группой людей по предварительному сговору.

По версии следствия, с сентября по декабрь 2018 года один из обвиняемых с двумя подельниками выходил на родственников граждан с алкогольной и наркотической зависимостью. Будущих «подопечных» зачастую против воли доставляли в реабилитационный центр. Вознаграждение за «лечение» составляло от 2,5 до шести тысяч рублей. О том, что происходит в центре, стало известно только после того, как одна из пациенток сумела сбежать оттуда и обратилась в полицию. В декабре 2018 года сотрудники полиции освободили 13 человек, а также задержали организатора «лечебницы».

Позже стало известно, что у руководителя не было никаких документов, которые бы разрешали вести ему подобную деятельность. Помещение для реабилитационного центра – коттедж – он арендовал, а сами пациенты находились в неподобающих условиях. Так, ручки с пластиковых окон в доме были демонтированы и хранились в сейфе, входная дверь закрывалась на замок, а ключи были только у так называемых руководителей. Потерпевшим запрещалось общаться с родственниками, а при необходимости можно было поговорить по телефону под присмотром кого-либо из обвиняемых.

- Не признал вину только один обвиняемый, остальные вину признали либо частично, либо полностью, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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