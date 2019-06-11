2019-06-11T09:50:56+03:00
Общество

День России 2019 в Новокузнецке: программа мероприятий праздника

Куда сходить и что посмотреть на День России 2019 в Новокузнецке
Екатерина РОМАНОВА
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День России 2019 в Новокузнецке: программа мероприятий праздника.День России 2019 в Новокузнецке: программа мероприятий праздника.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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В среду, 12 июня, кузбассовцы будут отдыхать: в честь Дня России этот день объявлен выходным. Мы составили программу праздничных мероприятий, которые будут проходить в городе в честь праздника. Кстати, начинаются они уже во вторник, 11 июня.

11 июня

15:00, Новокузнецкий краеведческий музей. Открытие выставки ко Дню России. На выставке будет представлена литература по истории России, Кузбасса и Новокузнецка.

19:30, парк имени Гагарина. Городской вечерний велопробег, посвященный государственному празднованию Дня России, а также трехсотлетию Кузбасса. Для участия нужен велосипед. Приветствуется иллюминация в цветах российского флага. Возраст участников – от 14 лет.

17:00, летняя сцена МАУ «МКДК Орджоникидзевского района» (Дорстроевская, 5А). Праздничный концерт «Россия, милая Россия!», посвященный Дню России.

12 июня

09:30, кинотеатр «Октябрь». Бесплатный показ фильма «Первые».

11:00, Арт-сквер. «Фестиваль национальных культур». В программе фестиваля – выставка-дегустация блюд татарской, таджикской, азербайджанской, еврейской, шорской, телеутской и русской кухонь, сувениры от народных умельцев, национальные танцы и музыка, игра на траджиционных музыкальных инструментах.

12:00 – 14:00, музей-заповедник «Кузнецкая крепость» (пр. Крепостной, 1). Битва эрудитов в рамках развлекательно-патриотической программы «День России». Вход на территорию музея-заповедника – 20 рублей, участие в мероприятии бесплатно.

12:00, сад Алюминщиков. Фестиваль красок.

18:00, сад Алюминщиков. Праздничный концерт «Моя великая страна», в котором примут участие духовой оркестр, творческие коллективы и солисты Дворца культуры «Алюминзик». В программе конкурс рисунков на асфальте и флешмоб «Я, ты, он, она».

12:00, летняя сцена МАУ «Многофункциональный культурно-досуговый комплекс Орджоникидзевского района» (ул. Пушкина, 26). Концертная программа «Мой адрес - Россия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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