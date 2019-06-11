Спасти енота, покататься на собачьей упряжке и посмотреть на наскальные рисунки предков

«Томская писаница» - музей нового типа, который славится на всю Сибирь своими красивыми пейзажами, наскальными рисунками и демократичными ценами. Сосновый лес занимает 90 процентов территории заповедника, лес, в котором встречаются редкие виды растений и животных.

На данный момент «Томская писаница» - самый большой музей-заповедник за Уралом. Еще три тысячи лет назад люди приходили на территорию современного заповедника и оставляли там наскальные рисунки, которые не просто описывали их быт, но и были обращением к высшим силам с просьбами о поддержке и помощи. Сейчас «Томская писаница» вышла на новый уровень и является не просто заповедником, но и научно-исследовательским центром, сотрудники которого защитили уже четыре кандидатские диссертации.

Интересно, что в музее-заповеднике устраивают не только экскурсии и экспозиции, но и благотворительные акции. Например, проект «Усынови питомца»: гостям заповедника предлагается взять под опеку любого питомца и оказать ему финансовую поддержку. Деньги от акции идут на улучшение условий жизни животных, корма, лакомства и игрушки. Также для всех любителей покататься на собачьей упряжке открыт проект «Школа каюров». В компании аляскинских маламутов вы почувствуете себя древними собаководами и приобщитесь к сохранению сибирских традиций.

Отдых в заповеднике - это не только приятное времяпрепровождение, но и возможность узнать больше о культуре, истории и религии родного края. На территории заповедника находится часовня в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, которую построили работники заповедника всего за четыре месяца. Здесь вы узнаете об истории православия в Кузбассе и почему часовню построили именно в честь этих святых. Также заповедник предоставляет возможность конной прогулки по заповеднику и речные экскурсии по реке Томи.

Музей-заповедник «Томская писаница» - одно из самых популярных мест у туристов и гостей нашего края. Кажется, каждая вторая семья приезжала сюда отпраздновать Новый год, 8 Марта, Масленицу, Рождество, Пасху или другой праздник, который хочется отметить наедине с природой.