Кузбассовцы борются за получение грантов на реализацию своих проектов. Так, 131 заявку подали на участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди физических лиц Росмолодежи. Кроме того, 123 заявки поступили на региональный конкурс социально значимых проектов «Старт-2019». А 17 кузбасских проектов уже одержали победу в первом в этом году конкурсе Фонда президентских грантов.

Комитет по вопросам туризма, спорта и молодежной политики Совета народных депутатов Кемеровской области взял на себя ответственность помогать молодежным и детско-юношеским объединениям в получении грантов. Вместе с ними работают и члены молодежного парламента Кузбасса: они становятся наставниками молодежных проектных команд в территориях. Для этого они прошли областную «Школу наставников», акселерационную программу «Старт».

По мнению председателя комитета по вопросам туризма, спорта и молодежной политики Сергея Григорьева, для того чтобы Кузбасс рос и развивался, нужна активная молодежь, которая занимается социально значимыми проектами. А для того чтобы реализовать такие проекты, зачастую нужно финансирование. И гранты - хорошая возможность получить его.

- Мы рассказываем школьникам, студентам, преподавателям образовательных организаций, городским активистам, представителям некоммерческого сектора Кемерова и Кузбасса, как пройти полный цикл социального проектирования. Начинаем с понятия, что такое проект, как искать для него идеи, оформлять в проектные заявки на различные грантовые конкурсы городского, областного и федерального уровня, - поделился алгоритмом работы председатель Сергей Григорьев.

После такой поддержки претенденты на гранты не только грамотно оформляют заявки, но и уверенно выступают на защите.

Справка «КП»

- На первый конкурс всероссийских молодежных проектов 2019 года от Кузбасса подана 131 проектная заявка. Молодые люди могут претендовать на гранты на сумму до трех миллионов рублей.

- 14 июня состоится защита проектов на региональном конкурсе «Старт-2019». В рамках этого проекта прошли практико-ориентированные обучающие выездные семинары, онлайн-обучение команд молодежных проектов и наставников молодежных проектов, проектный лагерь. Всего на конкурс подано 123 заявки из 15 территорий Кемеровской области.

- На первый в этом году конкурс 2019 года Фонда президентских грантов была подана 61 заявка из Кузбасса. Из них победили 17 НКО на общую сумму 16 миллионов рублей. 10 июня стартовал второй конкурс президентских грантов 2019 года. Прием заявок продлится до 31 июля.