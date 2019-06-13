Выходные в Кузбассе будут теплыми, но дождливыми

В ближайшие дни погода в Кузбассе будет переменчивой - будет тепло, но дождливо.

По данным Кемеровского гидрометцентра, в пятницу на территории области пройдут дожди с грозами, а местами возможен град. Из-за прохождения холодного атмосферного фронта усилится северо-западный ветер - до 18 метров в секунду. Днем будет жарко - в пределах +23… +28, по северу Кузбасса чуть прохладней - от +17 до +22 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +7… +12.

В субботу будет чуть прохладней - виной тому холодный атмосферный фронт. Температура будет держаться на отметке +17… +22 градуса и лишь местами по области поднимется до +27. Ночью столбики термометров будут показывать +10… +15 градусов. В этот день при выходе из дома стоит прихватить зонтики и дождевики: синоптики прогнозируют небольшие и умеренные дожди, а кое-где даже сильные, с грозами. Будет дуть порывистый северо-западный ветер.

Воскресенье ожидается умеренно теплым - днем сохранится температура +17… +22 градуса, местами так же, как и в субботу, - до +27. А вот ночью будет прохладней, чем накануне, - всего +7… +12.

В понедельник станет чуть теплее - днем воздух прогреется до +20… +25 градусов, однако местами пройдут дожди.