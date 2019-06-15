Замминистра обороны России оценил стройку Президентского кадетского училища в Кузбассе

В Кемерово с визитом прибыл замминистра обороны России Тимур Иванов. Он оценил ход строительства Президентского кадетского училища.

О том, как продвигается возведение важного для города и области объекта, рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

На данный момент проходит первый этап строительства. На территории, занимающей 14 гектаров, возводятся учебно-административный корпус, столовая на 900 мест, плац для построения кадетов, спальный корпус на 360 мест, медпункт, два КПП, полоса препятствий, крытый спорткомплекс, стадион с трибунами на 900 мест и 10 открытых спортивных площадок. Всего на строительстве задействовано более 950 человек и свыше 50 единиц техники.

-В училище будут приезжать учиться ребята со всех территорий нашего региона и ближайших субъектов. Мы движемся в едином направлении с Минобороны, не отстаем от графиков, продумываем проекты благоустройства ближайших территорий, -прокомментировал Сергей Цивилев.

На втором этапе будет построено два спальных корпуса на 480 учащихся, спортивный комплекс с ледовым катком и бассейном на 40 человек в смену, крытая автостоянка.

По окончанию работ в училище смогут получать образование 840 кадетов. Для части из них учебный год начнется уже 1 сентября текущего года – учреждение примет 360 обучающихся средних классов.

-Темпы строительства дают понять, что к намеченному сроку все объекты будут сданы, то есть к 15 августа объекты будут полностью завершены. Впечатляют не только темпы работы, но и количество поступивших заявок. Около 2,5 тысяч заявок поступило на сегодняшний день. Юные кадеты будут обучаться по направлению IT- технологий, для этого училище будет оснащено современным оборудование, - заключил Тимур Иванов.