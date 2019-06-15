«Отбитые хором»: телеведущая из Кузбасса назвала больных детей кретинами

Телеведущая из Кемерова Елена Малышева в эфире своей передачи «Жить здорово» назвала больных людей кретинами. Многие россияне восприняли это как оскорбление людей с проблемами в умственном развитии.

Елена Малышева поставила вопрос ребром: откуда берутся кретины? И ответила на него вместе со своими соведущими - Дмитрием Шубиным, Германом Гандельманом и Андреем Продеусом. Цель передачи, возможно, была самой благой: объяснить, как возникает умственная отсталость и как родителям избежать ее появления у новорожденных и даже еще нерожденных детей. Малышева и соведущие рассказывали о скринингах, лечении умственной отсталости.

Однако формулировка «кретин» возмутила россиян. Так, участники общественной ассоциации «Аутизм - регионы» отметили, что такие слова, как «кретин», «идиот» давно перестали использоваться в медицинской терминологии, так как носят негативный характер. И называя так людей с заболеваниями, главный телеврач страны унижает их достоинство. Также, по их мнению, из программы Елены Малышевой можно сделать вывод, что в умственной отсталости «виноваты» родители, а заболевания, относящиеся к этой категории, можно вылечить. В то время как это далеко не всегда соответствует действительности. Представители ассоциации требуют извинений за оскорбление.

Впрочем, позже сама Малышева посоветовала возмущенным некорректностью использования терминов посмотреть передачу полностью.

- Посмотрите, пожалуйста, передачу. Там вообще ничего подобного нет. Вы все стали жертвами обмана, - заявила Малышева в эфире радио «Говорит Москва».