Как провести выходные в Кемерове

Ах, эта Сильва!

Наслаждаемся лиричным спектаклем

В мире оперетты Сильва - это, пожалуй, самое известное и популярное имя, ставшее названием одной из самых любимых, самых репертуарных произведений в этом жанре.

Замечательный венгерский композитор Имре Кальман начал ее писать, когда в Европе разразилась империалистическая война. Он даже прервал работу почти на год, посчитав ее неуместной в такой обстановке. Но поняв, что и во время войны людям необходимо улыбаться и получать заряд оптимизма, композитор завершил свой труд, и 17 ноября 1915 года на сцене прославленного венского «Иоганн Штраус-театра» состоялась премьера этой оперетты, с которой началось ее победное шествие по сценам мира.

Почти за сто лет существования она неоднократно подвергалась разного рода изменениям, менялся даже характер героев и их общественный статус.

Оперетта имела и несколько названий, но неизменной оставалась великолепная музыка блистательного маэстро - очень мелодичная, то грустная, полная драматизма, то веселая, легкая, изящная, искрометная, темпераментная, она покоряет с первых минут. Да и трогательная история артистки кабаре Сильвы Вареску, полюбившей княжеского отпрыска и в связи с этим переживающей минуты счастья и разочарования, радости и печали, никогда никого не оставляли равнодушными. Любовь двух молодых людей должна пройти все испытания, среди которых, может быть, самое серьезное - социальное неравенство. Но настоящее чувство способно преодолеть все препятствия на своем пути. Счастливый финал «Сильвы» - свидетельство тому.

На кемеровской сцене оперетта Кальмана ставилась неоднократно: дважды, когда театр носил название театра музыкальной комедии, дважды в период его опереточного статуса. И вот теперь, будучи театром музыкальным, его коллектив снова обратился к нестареющей, всегда востребованной, неизменно любимой и ожидаемой «Сильве».

Музыкальный театр Кузбасса

пр. Советский, 52

15 июня, начало в 17.00

Цена билетов: от 200 до 800 рублей

Помочь бездомному животному под силу каждому.Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Не проходи мимо

Участвуем в акции добра

В Кемерове в очередной раз проходит акция «Накорми бездомное животное».

Все, кто неравнодушен к бездомным собакам и кошкам, смогут пожертвовать любые продукты. Ведь так легко подарить капельку добра нуждающимся.

Бездомыши с радостью примут сухие и влажные корма, консервы для кошек и собак, мясопродукты, крупы, молочные продукты, древесный наполнитель для кошек.

Магазин «Котопес»

ул. Двужильного, 22

16 июня, с 13.00 до 15.00

Вход свободный

Без меня меня женили

Идем на лиричную комедию

Театр драмы имени Луначарского приглашает на спектакль «Без меня меня женили».

Это не совсем типичная для нашего времени история. Более того, чтобы получить удовольствие от спектакля, зрителям нужно включиться в игру этой сказки для взрослых. Итак, две изобретательные дамы - взрослая Катарина (владелица богатого хутора) и юная Рози (симпатизирующая сыну первой дамы) - пытаются женить деревенского увальня, ничем, кроме хозяйства, не интересующегося. Эта простая, на первый взгляд, задумка превращается в веселую историю о любви, которая наполнена недоразумениями, щекотливыми ситуациями, недомолвками и... долгожданным семейным счастьем.

Театр драмы имени Луначарского

ул. Весенняя, 11

15 июня, начало в 18.00

Цена билетов: от 250 рублей