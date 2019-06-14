Как весело и ярко провести выходные в Новокузнецке

Летний кач-2019

Танцуем вместе в Топольниках!

Наступило лето, а с ним - и время уличных фестивалей. Каждый день обещает быть интересным, наполненным солнцем, энергией, радостью движения, встреч и знакомств. Вот, например, 16 июня на пляже в Топольниках встречаются поклонники хип-хопа и брейкинга. А это значит, здесь будет звучать любимая музыка, танцоры будут выяснять, кто из них круче, а их друзья и благодарная публика - поддерживать любимцев.

Батлы 1х1 будут проходить в разных категориях - в зависимости от возраста и мастерства. Здесь попробуют силы как новички, так и признанные улицей танцоры. А кроме новокузнечан на танцевальный ринг выйдут гости из других городов. К слову, победители получат денежные призы!

Обратите внимание: за участие в батле предусмотрен оргвзнос. Для зрителей и группы поддержки вход свободный.

Пляж «Топольники»

16 июня, начало в 15.00, окончание в 19.00

Вход для зрителей свободный

Удивительно, как врачи такими инструментами умудрялись лечить и спасать людей, делать открытия. ФОТО: Павел ЛОСЕВ

Как в лазарете

Отправляемся на уникальную медицинскую выставку

Выставки на медицинские темы проходят совсем нечасто, а ведь у Новокузнецка богатая история и в этом направлении. Так, в фондах музея-заповедника «Кузнецкая крепость» и музее истории Новокузнецкой городской клинической больницы имеется немало экспонатов, которые рассказывают об уровне медицины в разные времена. Так, на выставке «Военный лазарет Кузнецкой крепости» можно увидеть подлинные экспонаты из военного лазарета, расположенного на упраздненной Кузнецкой крепости, аптечные, медицинские и другие предметы, принадлежавшие жителям города. А в других витринах развернулась экспозиция, посвященная военной медицине Кузнецка.

Возможно, глядя на некоторые приспособления, вы удивитесь, как врачи такими инструментами умудрялись лечить и спасать людей, делать открытия. А еще - насколько далеко шагнула вперед современная медицина. И все это - благодаря «Военному лазарету Кузнецкой крепости».

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, т.: (384-3) 36-00-92

Время работы: понедельник - пятница, с 9.30 до 17.30, суббота, воскресенье, с 10.00 до 17.00

Цена комплексного билета на посещение экспозиции музея: от 100 до 150 рублей

В Соцгороде сохранились элементы советского быта, а гуляя по местным дворам, можно погрузиться в беззаботную атмосферу прошлого.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Прогуляемся?

Отправляемся в путешествие на 90 лет назад

Далекие 1930-е годы для города Сталинска были знаменательными. В 1932 году тихий провинциальный Кузнецк сменил имя на звонкое Сталинск, население которого росло невероятными темпами, а все потому, что шла великая стройка - возводился КМК. В первое время большинство рабочих жили в землянках, потом - в бараках, потом стали строить дома - частные и многоквартирные. Особое место среди зданий занимает Соцгород, который возводился одновременно с металлургическим заводом. Квартиры в кирпичных домах с кухней и невиданным чудом - санузлом - давали далеко не всем, так что сюда ходили как на экскурсию.

Впрочем, и сейчас по Соцгороду водят экскурсии. Здания, которые спроектировал Эрнст Май и которым вот-вот стукнет по 90 лет, до сих пор жилые - и в этом уникальность новокузнецкого Соцгорода. А еще здесь сохранились элементы советского быта, а гуляя по местным дворам, можно погрузиться в беззаботную атмосферу прошлого. Не верите: тогда поспешите на прогулку по Соцгороду!

Экскурсию проводят специалисты Новокузнецкого краеведческого музея. Встреча экскурсантов - возле храма Петра и Февронии.

Храм Петра и Февронии

ул. Кирова, 1, т.: (384-3) 74-18-04

13 июня, начало в 19.00

Цена билетов: 150 рублей. Билеты приобретаются на месте