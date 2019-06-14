2019-06-14T15:18:54+03:00
Общество

Кто выступит на День города в Новокузнецке

С праздником новокузнечан поздравят популярные российские исполнители
Екатерина РОМАНОВА
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Кто выступит на День города в Новокузнецке.Кто выступит на День города в Новокузнецке.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Стало известно, кто из российских звезд поздравит новокузнечан с 401 днем рождения город. Кто из популярных исполнителей выступит перед горожанами и какие сюрпризы ждут новокузнечан, рассказали в администрации города.

Празднование Дня города будет проходить в течение нескольких дней. Старует оно 4 июля с передачи Новокузнецкому краеведческому музею старого флага Новокузнецка и городских наград на постоянное хранение. В пятницу в парке имени Гагарина пройдет фестиваль «Цветосфера». А в субботу, 6 июля, развернутся главные мероприятия. На Кузнецкой крепости будут проходить гулянья, выступят лучшие творческие коллективы города, пройдет международный музыкальный фестиваль «Куzня Джаzz».

В течение всего дня будут работать развлекательные площадки на улице Кирова, а в 18:00 стартует праздничный концерт на Площади общественных мероприятий. Здесь выступят лучшие коллективы и исполнитель города, а также популярная российская группа «Вирус». Кроме того, есть еще один приглашенный гость, но его имя администрация города пока держит в секрете. Завершится этот день праздничным салютом, который начнется в 24:00.

На следующий день торжества продолжатся: 7 июля на Кузнецкой крепости будет проходить военно-исторический фестиваль «Кузнецкий фронтир», в парке имени Гагарина – парад колясок, а 8 июля в сквере имени Ермакова будут отмечать День семьи, любви и верности. К слову, это – лишь немногая часть праздничных мероприятий, которые будут проходить в эти дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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