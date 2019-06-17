В Кузбассе готовятся к разгулу стихии

Специалисты МЧС и кузбасские синоптики предупредили жителей региона о разгуле стихии. По данным Гидрометцентра, в понедельник в регионе ожидается ветер лр 23 метров в секунду, грозы и град.

Днем в понедельник, по данным Кемеровского гидрометцентра, воздух прогреется лишь до +20 градусов. По югу возможны более высокие отметки. В большинстве районов пройдут дожди от небольших до умеренных, местами – грозы. При грозах специалисты прогнозируют штормовой ветер: его скорость будет достигать 17-22 метров в секунду.

Сотрудники МЧС напоминают кузбассовцам, что при усилении ветра лучше всего оставаться в помещения, закрыв окна и отключив электроприборы. Тем же, кто окажется на улице, пере, нужно обратить внимание, чтобы поблизости не было недостроенных зданий, рекламных конструкций, высоких деревьев, опор линий электропередачи – все это может быть повреждено ветром. Автомобилистам также не стоит оставлять машины на открытых стоянках. А во время движения по автодороге особое внимание нужно обратить на безопасность.