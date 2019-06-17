2019-06-17T06:07:16+03:00
Общество

В Кузбассе готовятся к разгулу стихии

Жителей региона предупреждают об усилении ветра и граде
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Кузбассе готовятся к разгулу стихииВ Кузбассе готовятся к разгулу стихииФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Специалисты МЧС и кузбасские синоптики предупредили жителей региона о разгуле стихии. По данным Гидрометцентра, в понедельник в регионе ожидается ветер лр 23 метров в секунду, грозы и град.

Днем в понедельник, по данным Кемеровского гидрометцентра, воздух прогреется лишь до +20 градусов. По югу возможны более высокие отметки. В большинстве районов пройдут дожди от небольших до умеренных, местами – грозы. При грозах специалисты прогнозируют штормовой ветер: его скорость будет достигать 17-22 метров в секунду.

Сотрудники МЧС напоминают кузбассовцам, что при усилении ветра лучше всего оставаться в помещения, закрыв окна и отключив электроприборы. Тем же, кто окажется на улице, пере, нужно обратить внимание, чтобы поблизости не было недостроенных зданий, рекламных конструкций, высоких деревьев, опор линий электропередачи – все это может быть повреждено ветром. Автомобилистам также не стоит оставлять машины на открытых стоянках. А во время движения по автодороге особое внимание нужно обратить на безопасность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Нам нужны мобильные сотрудники и без животных»: слепую массажистку из Самары не взяли на работу из-за собаки поводыря
Парадоксальная ситуация сложилась для руководителя соцпроекта «С собакой все пути открыты» Оксаны Серединской. Хотя в работе ей отказывают не только из-за поводыря, а зачастую из-за отсутствия зрения
Новости 24
В Кемерове отключили горячую воду
В Кемерове отремонтировали корпус областной больницы
Новокузнечанин остался в живых после падения с четвертого этажа
С улицы Весенней в Кемерове пропали все фонари
Из-за сильного ветра новокузнечане на несколько часов остались без света
Ветер и гроза: синоптики предупредили о непогоде в Кузбассе
В Междуреченске пропала 13-летняя девочка
Из-за пьяных дебоширов в Новокузнецке задержали самолет
Подростки повисли на крыше кемеровской многоэтажки
Названы сроки открытия кинотеатра «Юбилейный» в Кемерове
В Кузбассе введут новые штрафы для водителей
9-летний кемеровчанин пропал на Красном озере
Стиль вождения – пьяный: кузбассовец трижды попался нетрезвым за рулем
Семь домов для переселенцев с подработанных территорий построят в Прокопьевске
Жителей Киселевска будут расселять из-за подземного пожара
Сергей Цивилев объехал Зенковский парк на коне
Погода в Кузбассе на Троицу 16 июня 2019 года: сильный ветер и дождь
Беловчанка стала жертвой лже-сотрудника банка из Москвы
Кузбассовец заплатил крупный штраф за убийство лосенка
Утром в Новокузнецке загорелась многоэтажка
У Сергея Цивилева украли телефон
В Кемерове на Весенней загорелся популярный ресторан
Новокузнечанин скрутил чужие колеса ради любимой
В Кузбассе разыскивают велосипедного вора