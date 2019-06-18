2019-06-18T07:11:32+03:00
Общество

«Так должны строиться все объекты в Кузбассе»: Сергей Цивилев прокомментировал строительство Кадетского училища

Для глав территорий и руководителей строительных организаций прошел обучающий семинар
Екатерина РОМАНОВА
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«Так должны строиться все объекты в Кузбассе»: Сергей Цивилев прокомментировал строительство Кадетского училища. ФОТО: АКО«Так должны строиться все объекты в Кузбассе»: Сергей Цивилев прокомментировал строительство Кадетского училища. ФОТО: АКО
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Сергей Цивилев накануне собрал в Кемерове глав территорий, руководителей крупных строительных организаций и производителей стройматериалов. Именно для них был организовал обучающий семинар на строительной площадке кадетского училища.

Семинар провели специалисты военно-строительного комплекса Министерства обороны Российской Федерации. Они рассказали о том, как строить быстро и качественно. Сам же Сергей Цивилев прокомментировал многочисленные комментарии горожан о том, что - скорость строительства может повлиять на качество.

- Строят не быстро — это нормальные темпы, и так должны строиться все объекты в Кузбассе! – заявил Сергей Цивилев на своей официальной странице в сети «ВКонтакте». -Результат достигается за счет грамотной организации строительного процесса, профессионализма рабочих, применения современных технологий и грамотной поставке материалов.

К слову, для строителей Минобороны кемеровское кадетское училище – не первый объект. При этом некоторые из них были возведены еще быстрее. Так, в Санкт-Петербурге за 181 день построили новое здание Нахимовского военно-морского училища! В свою очередь, главы территорий выразили пожелание провести такие семинары для своих заместителей, чтобы те перенимали опыт профессионалов.

Главы кузбасских территорий попросили провести такой же семинар для их замов. Пока здесь работают профессионалы такого уровня, будем пользоваться их знаниями и опытом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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