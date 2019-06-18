2019-06-18T12:00:16+03:00
Общество

Кемеровский трамвай сняли в российской комедии

В съемках фильма принимал участие молодой режиссер из Кемерова
Екатерина РОМАНОВА
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Кемеровский трамвай сняли в российской комедии. ФОТО: кадр фильма "Дар".Кемеровский трамвай сняли в российской комедии. ФОТО: кадр фильма "Дар".
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В прокат вышла российская комедия «Дар». Начинается она с кадров, снятых в областном центре Кузбасса: по заснеженной улице едет трамвай.

Кемеровский трамвай сняли в российской комедии. . Видео: youtube, Михаил Кукушкин.

Трамвай, который появляется в первые минуты фильма, едет по маршруту № 1 и следует от «КЭТК» до «Водолея», узнаваемо и место, где проходит маршрут. Впрочем, действие фильма, снятого режиссером Михаилом Кукушкиным из Кургана, происходит не в Кемерове, а в некоем собирательном провинциальном городке. Здесь можно увидеть сцены, снятые на улицах как Кемеров, так и Екатеринбурга, Клина, Кургана, Подольска, Электростали, еще нескольких населенных пунктов. К слову, виды Кемерова снимали кемеровчане - Михаил Багдасарян, Кирилл Гордиенко и Артур Митрохин. А сам Михаил Багдасарян участвовал в фильме как звукорежиссер на площадке.

- Я учился в магистратуре в Москве, когда шли съемки «Дара». Меня взяли в проект как звукорежиссера. К тому времени, когда фильм был отснят, закончилась и учеба, вернулся в Кемерово. Потом режиссер фильма, Михаил Кукушкин, попросил снять несколько планов города, - рассказал Михаил Багдасарян.

Михаил Багдасарян на съемках фильма. ФОТО: Дмитрий Поляков.

Михаил Багдасарян на съемках фильма. ФОТО: Дмитрий Поляков.

Молодой режиссер вместе с оператором обошли весь город в поисках хороших кадров. Отсняли семь планов, причем съемки пришлись на холодный январь, когда на улице стояли крещенские морозы. Из отснятого лишь два кадра вошли в фильм. Премьера фильма состоялась в мае 2019 года. Должен был «Дар» появиться в прокате и в Кемерове, однако по техническим причинам этого не случилось. Тем не менее увидеть комедию можно в цифровом прокате.

«Дар» рассказывает о токаре, которого после 44 лет работы уволили с завода. И после этого он неожиданно открыл в себе талант: рисовать картины. Причем в уникальной технике - «уринной графики». Из рабочей среды, где за подобное мужики могут засмеять, герой попадает в мир искусства. Впрочем, сам он не уверен, что его картины имеют отношение к этому миру.

Михаил Багдасарян на съемках фильма. ФОТО: из личного архива героя публикации.

Михаил Багдасарян на съемках фильма. ФОТО: из личного архива героя публикации.

Мы в редакции «Комсомольской правды» узнали оба кадра, сделанных в Кемерове. Один из них - трамвай. А вот где находится второй - попробуйте найти!

ИСТОЧНИК KP.RU

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