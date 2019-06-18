Пенсионер Дядя Леня заасфальтировал дорогу в кузбасском поселке

17 КамАЗов с асфальтом, грейдер да тележка с лопатой – вот все, что потребовалось Леониду Кузьмину из города Белово для того, чтобы сделать дорогу в поселке Инской ровной. Немного везения, неравнодушия, пробивные способности – и вот новая дорога готова!

Ни минуты покоя

В поселке городского типа Инской, что в Белово, живет удивительный человек – Леонид Кузьмин. Каждую зиму он строит для ребятни и взрослых такие горки, что покататься на них приезжают из других городов! А дядя Леня, как его называет местная ребятня, лишь улыбается да чаем горячим всех угощает. Летом он тоже без дела не сидит. Дорогу вот заасфальтировал. Практически сам!

А началось все еще год назад, когда дядя Леня заасфальтировал первые 130 метров. Технологий укладки асфальта придумал сам. И не ошибся: дорога до сих пор служит людям верой и правдой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/715285" frameborder="0"></iframe> Дядя Леня из Инского заасфальтировал дорогу на своей улице.Видео: Леонид Кузьмин.

В этом же году Леонид Кузьмин обратил внимание на то, что в районе поселка Инского ремонтируют дорогу.

- Я заметил, что ремонтируют дорогу I технической категории «Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк», - говорит дядя Леня. - И в районе моего родного Инского, под мостом, складируют снятый асфальт. Много асфальта!

Такое добро обязательно нужно приспособить под дело – так решил дядя Леня. Нашел телефоны заказчика и подрядчика, созвонился, привел верные аргументы – и вот уже пять КамАЗов со снятым с дороги асфальтом везут с Инской.

Мир оказался не без добрых людей. Сразу же нашлись знакомые, которые помогли с грейдером. Они помогли разровнять и укатать асфальтовые кучи. А потом асфальт пролили отработанным машинным маслом. Несколько жарких солнечных дней – и получился полноценный асфальт!

По новой гладкой дороге приятно и идти, и ехать. ФОТО: кадр видео Леонида Кузьмина.

Была грунтовая – стала асфальтовая

Прошлогодние 130 метров, да несколько десятков в этом году… А может, всю дорогу закатать? Собрался да и поехал дядя Леня в Кемерово к дорожным начальникам. К заместителю гендиректора «Кемеровоспецстроя» Анатолию Чистякову и руководителям областного «Автодора». День выбрал особенный, такой, чтобы удача наверняка была с ним рядом.

- Не верилось, что смогу пробиться. Но гороскоп накануне сказал: ждет тебя важная встреча. Ну, думаю, повезет дяде Лене! И покатил! – смеется пенсионер, рассказывая о дороге.

Уж какие слова нашел Леонид Кузьмин, чтобы доказать нужность поселковой дороги – асфальтовой, а не грунтовой – нам не ведомо. Вот только через несколько дней один за другим поехали КамАЗы в Инской. 12 груженых асфальтом машин везли ценный груз, чтобы дорога в поселке стала ровненькой.

В этот раз с грейдерами помогли Беловское ДРСУ и ООО «УК ЖКХ». Глядя, как пенсионер с тележкой да лопатой бегает вдоль дороги, поправляет мелкие огрехи покрытия, покупает солярку для грейдеров, дорожники невольно прониклись уважением. На совесть работали – а как иначе, с таким-то предводителем! Раскатали асфальт, обочину прошли, чтобы зимой дорогу не заметало. Не дорога получилась, а заглядение! Потом, в жаркие деньги дядя Леня прошил крошку отработанным маслом – и еще 300 метров дороги стали ровненькими да крепенькими.

Помог дядя Леня и на соседней улице: ее отгрейдировали да щебнем присыпали.

Дядя Леня ни минуты не сидит на месте.Фото: Олег БЫКОВ

Леонида Кузьмина и сейчас, после масштабных для Инского дорожных работ не застать отдыхающим. Гордится ли он тем, что благодаря желанию одного человека в поселке появилась ровная дорога? Конечно, да. Но приятнее всего пенсионеру видеть, что люди, его соседи, ходят теперь по асфальту, а не пыли.

- Это мой поселок, моя улица. Я тут живу! Вот и делаю, как могу, мир лучше делать. Устал, конечно, но на сердце хорошо. Теперь и машины пыли не поднимают, и мамочки могут с колясками гулять, - улыбается дядя Леня и хитро щурится. Знать, в голове его зреет еще какой-то проект – на радость людям.