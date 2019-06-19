Диспансеризацию прошел только каждый десятый кузбассовец

В этом году профосмотры и диспансеризацию в Кузбассе должны пройти 1 миллион 70 тысяч человек - пока прошли только 179 тысяч. Выводы из этого специалисты делают неутешительные и призывают жителей региона заботиться о своем здоровье.

Отпустите на обследование!

В Кузбассе данный вид помощи оказывают 74 государственные медицинские организации. Кроме того, работают 12 выездных бригад, которые входят в состав районных и центральных городских больниц, ведь кузбассовцы, проживающие на отдаленных территориях, также должны иметь возможность пройти диспансеризацию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/715384" frameborder="0"></iframe> Начальник департамента здравоохранения Кузбасса про сроки диспансеризации.Екатерина БОРМОТОВА

- Есть неутешительные выводы, которые мы должны озвучивать и которые должны простимулировать наше население проходить профосмотры и диспансеризацию, - сказал начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Михаил Малин. - У каждого четвертого, кто прошел обследование, были установлены какие-то изменения со стороны системы кровообращения. Кроме того, у одного из 230 человек выявлены онкозаболевания различной этиологии.

Чиновник отметил, что с этого года изменился порядок прохождения диспансеризации: теперь работодатели обязаны отпускать своих сотрудников на обследование.

- С 1 января этого года работодатель обязан для прохождения диспансеризации отпускать своих работников на один день раз в три года, а граждан пенсионного и предпенсионного возраста - на два дня раз в году, - отметил Малин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/715381" frameborder="0"></iframe> Задачи диспансеризации.Главный специалист по терапии департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Лариса Токарева рассказала о задачах диспансеризацииЕкатерина БОРМОТОВА

Здоров или болен?

Диспансеризация - это система массового наблюдения за состоянием здоровья, которая способна выявить хронические неспециализированные заболевания и факторы их развития. Примечательно, что такие заболевания составляют около 76 процентов в структуре смертности населения.

- По итогам официальной статистики, мы имеем следующее: основную долю, до 58 процентов прошедших диспансеризацию, составляют женщины, 42 процента - мужчины. По всем предусмотренным в процессе диспансеризации методам обследования в диапазоне от 6 до 16 процентов выявлено отклонение от нормы. К примеру, при измерении артериального давления у 11 процентов выявлены нарушения показателя. У 10 процентов - отклонения при измерении массы тела, окружности талии. У 5 процентов - нарушения при проведении флюорографии, - озвучила статистику главный специалист по терапии департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Лариса Токарева.

Если вам 40+ лет, то медики призывают проходить диспансеризацию каждый годФото: Мария ЛЕНЦ

После первого этапа часть пациентов отправляется на дополнительные обследования, и результаты доказывают, что не зря. Так, при проведении гастроскопии в 61 проценте случаев была выявлена патология, в 12 процентах при колоноскопии подтвердился тот диагноз, который был заподозрен на первоначальном этапе.

По результатам диспансеризации выделяют три группы здоровья: здоровые - те, у которых нет ни хронических заболеваний, ни факторов риска, им проводят краткое консультирование. Вторая группа - те люди, у которых нет хронических заболеваний, но есть факторы риска, они нуждаются в профилактическом консультировании. И третья - те, кто имеет хронические заболевания и нуждается в диспансерном наблюдении.

КОНКРЕТНО

Кто рискует здоровьем

Специалисты выделяют факторы риска, которые могут привести к тому или иному заболеванию. Курение, алкоголь и наркотики - эти вредные привычки могут сильно подорвать здоровье.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/715382" frameborder="0"></iframe> Про смертность среди мужчин в Кузбассе.Председатель комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения СНДКО Глеб КОЛПИНСКИЙ рассказал, от чего умирают мужчины в КузбассеЕкатерина БОРМОТОВА

Однако в тройке лидеров среди факторов риска все же не они, а избыточная масса тела, нерациональное питание и низкая физическая активность.

По данным специалистов, люди с избыточной массой тела могут в перспективе заболеть сахарным диабетом. Также они имеют повышенное артериальное давление - один из высоких факторов риска при ишемической болезни сердца.

ВАЖНО

Что обнаружит диспансеризация

Медицинские обследования во время диспансеризации направлены на выявление четырех классов заболеваний:

- сердечно-сосудистые - артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца;

- злокачественные новообразования - их доля в структуре смертности почти 15 процентов;

- болезни легких;

- сахарный диабет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/715383" frameborder="0"></iframe> Какие исследования включает диспансеризация.Екатерина БОРМОТОВА

Сколько раз нужно проходить диспансеризацию

Диспансеризацию в возрасте от 21 года до 39 лет кузбассовцы должны проходить раз в три года. Как мы уже говорили, по закону работодатель обязан отпускать своих сотрудников с работы для прохождения данного обследования. Напоминание о том, что пришел ваш черед пройтись по врачам, должна присылать страховая компания, которая выдала полис ОМС. Это может быть телефонный звонок, письмо по почте или СМС-сообщение.

В то же время для данной возрастной категории существуют профилактические медицинские осмотры, которые немного отличаются от диспансеризации, но их можно проходить раз в год. Так что если ваша очередь на диспансеризацию еще не подошла, можете смело обратиться за профилактическим осмотром.

Если вам 40+ лет, то медики призывают проходить диспансеризацию каждый год.

Медицинские обследования во время диспансеризации направлены на выявление четырех классов заболеванийФото: Алексей ФОКИН

Прямая речь

Глеб КОЛПИНСКИЙ, председатель комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения СНДКО:

«Доктора дают рекомендации, как избавиться от факторов риска. Однако встречаются случаи, когда люди говорят: да лучше я ничего не буду знать, все равно умирать. Но потом такие пациенты хотят жить каждый день. И за каждый день цепляются, приходят к нам, а мы уже ничего не можем сделать. Надо смолоду заниматься здоровьем. Хочется обратиться к жителям, чтобы здоровый образ жизни вошел в привычку».