2019-06-19T07:56:37+03:00
Общество

В Новокузнецке резко поднимутся цены на коммунальные услуги

Плата за коммунальные услуги увеличится на 53 процента
Екатерина РОМАНОВА
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В Новокузнецке резко поднимутся цены на коммунальные услугиВ Новокузнецке резко поднимутся цены на коммунальные услугиФото: Екатерина РОМАНОВА
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Депутаты Новокузнецкого горсовета согласовали проект постановления о повышении индекса предельной платы за ЖКУ. Вместо 6 процентов он будет составлять 53.

Как сообщает пресс-служба Совета народных депутатов Новокузнецка, вопрос о том, чтобы граждане полностью оплачивали жилищно-коммунальные услуги, назрел уже давно. Кузбассовцы, в отличие от большинства российских регионов, оплачивают лишь часть установленного тарифа за коммунальные услуги. Так, за отопление от Кузнецкой ТЭЦ новокузнечане платят 65 процентов, а от ЗапСиб ТЭЦ - 69. Остальная часть ложится на бюджет муниципалитета. Только в прошлом году на эти цели было направлено 1,69 миллиарда рублей, а в 2019-м планируется направить 2,991 миллиарда (с учетом долгов прошлых лет).

Предполагается, что после того, как законопроект будет принят, новокузнечане будут оплачивать коммунальные услуги в полном объеме. При этом малообеспеченные и социально незащищенные слои населения будут получать субсидию на оплату ЖКУ.

- Подобный переход должен быть постепенным. Жилищное законодательство не допускает повышения вносимой гражданами платы выше предельных индексов, установленных главой региона. Проектом постановления губернатора предлагается установить предельный индекс повышения платы за ЖКУ в 53 процента. На заседании депутаты Новокузнецкого городского Совета большинством голосов согласовали этот проект, - сообщает пресс-служба Совета народных депутатов города Новокузнецка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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