2019-06-19T09:21:23+03:00
Общество

На развитие здравоохранение Кузбасса дополнительно направят 2 миллиарда рублей

Областные депутаты обсудят поправки в бюджет
Мария КОЛОСОВА
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Вопрос увеличения расходов на здравоохранение депутаты обсудят 26 июня. ФОТО: Пресс-служба СНДКОВопрос увеличения расходов на здравоохранение депутаты обсудят 26 июня. ФОТО: Пресс-служба СНДКО
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На развитие здравоохранение Кузбасса дополнительно направят почти 2 миллиарда рублей. Областные депутаты обсудят поправки в бюджет.

Решение об увеличении расходов на здравоохранение озвучил председатель Совета народных депутатов Вячеслав Петров на обсуждениях реализации в области национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография». В нем приняли участие депутаты, представители профильных департаментов, общественники, главные врачи крупнейших медучреждений, профсоюзы и др.

-Вопросы здравоохранения для нас – в числе важнейших, – отметил председатель СНДКО. - В областном Совете в апреле этого года проводились депутатские слушания по совершенствованию оказания паллиативной медицинской помощи в Кемеровской области, в мае – круглый стол по реализации прав граждан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями на получение бесплатной медицинской помощи. Мы обсуждали вопросы реформирования кузбасского здравоохранения с участием общественности в рамках нашего проекта «Честный разговор» с заместителем Губернатора Еленой Малышевой. Проводится постоянный мониторинг кредиторской задолженности в медицинских учреждениях.

В Совете отмечают, что нацпроекты «Здравоохранение» и «Демография» - достаточно дорогие. На первый в 2019 году запланировано направить около 4,1 миллиардов рублей из федерального и консолидированного бюджета, а также внебюджетных источников. На проект «Демография» в этом году будет затрачено в общей сложности 5,8 миллиардов рублей.

Рассмотрение изменений в областной бюджет пройдет на сессии Облсовета 26 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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