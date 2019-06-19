2019-06-19T17:32:36+03:00
Общество

Делегация Кузбасса участвует в Форуме социальных инноваций регионов в Москве

Среди проектов, представленных на форуме – оцифровка кемеровского Соснового бора
Екатерина РОМАНОВА
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Делегация Кузбасса участвует в Форуме социальных инноваций регионов в Москве. ФОТО: пресс-служба АКОДелегация Кузбасса участвует в Форуме социальных инноваций регионов в Москве. ФОТО: пресс-служба АКО
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С 19-21 июня в Москве проходит третий по счету Форум социальных инноваций регионов. Присутствует на нем и делегация из Кузбасса. Губернатор региона рассказал на форуме об уникальном опыте Кузбасса по оцифровке Соснового бора.

На форуме собрались более 30 тысяч участников со всей России. Их цель – обсудить роль национальных проектов в прорывном инновационном развитии социальной сферы. У каждого делегата – свои интересные проекты. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал об уникальном опыте региона по оцифровке Соснового бора. На протяжении нескольких лет кемеровчане были озабочены судьбой реликтового бора, хотели сохранить его в первозданном виде. Чтобы разрешить назревающий конфликт, вместе собрались жители города, экологи, представители администрации и выработали общую позицию.

- Конфликт прекратился сам собой за три недели. Но этот пример показывает, что все задачи нужно решать вместе, сообща – представителям власти, бизнеса, общественности - путем диалога и современных технологий, - подытожил Сергей Цивилев.

В рамках этого проекта специалисты оцифровали весь бор с точностью до трех сантиметров. Каждому дереву присвоили номер, составили описание, указали точные географические координаты. Затем – создали сайт, и теперь каждый зашедший на него может совершить виртуальную прогулку по бору

- Время меняется, мы должны изучать передовой опыт, находить сами нестандартные интересные решения. И этот форум позволяет как раз обмениваться этими инновационными решения в социальной сфере, - отметил Сергей Цивилев. - Осенью проведем такой же форум на региональном уровне – пригласим наши муниципальные образования. Общих вопросов в социальной сфере накопилось немало и будет полезно обсудить их и обменяться опытом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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