2019-06-20T11:07:26+03:00
Общество

Июль начнется с дождей: кузбасские синоптики рассказали о погоде в середине лета

Месяц будет жарким, а в начале - еще и дождливым
Екатерина РОМАНОВА
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Июль начнется с дождей: кузбасские синоптики рассказали о погоде в середине летаИюль начнется с дождей: кузбасские синоптики рассказали о погоде в середине летаФото: Екатерина РОМАНОВА
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Не за горами июль - макушка лета. Каким будет второй летний месяц? Порадует ли он кузбассовцев жаркими деньками? Прогноз на июль дали в Кемеровском гидрометцентре.

По предварительным прогнозам, начнется июль с довольно жарких дней: воздух днем будет прогреваться до +28 градусов, но иногда будет прохладнее: лишь до +15. Ночи также будут теплыми: от +12 до +17 градусов, но иногда температура будет опускаться до +6. Отличатся первые полторы недели июля дождливой погодой: летние дожди и грозы будут наблюдаться на всей территории Кузбасса.

Вторая и третья декады ожидаются жаркими: воздух будет прогреваться днем до +27… +35 градусов, а в не самые жаркие дни - до +22. Ночные температуры будут держаться в пределах 14-19 градусов тепла. А вот дожди и грозы - по предварительному прогнозу - будут нечастыми гостями во второй половине месяца.

В общем же количество осадков в течение месяца будет держаться около нормы: 44-76 мм, в

предгорных и горных районах - 78-111 мм. Среднемесячная температура воздуха будет находиться в пределах климатической нормы: +16… +22 градуса, и лишь по северо-востоку она будет ниже нормы примерно на один градус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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