Весь день льет дождь: в выходные в Кузбассе будет ненастно

То дождь, то солнце - июньская погода в этом году разнообразна и непостоянна. Так, во второй половине этой недели будет жарко, но при этом пройдут дожди.

В пятницу, 21 июня, температура воздуха будет держаться в пределах +22… +27 градусов, местами пройдет небольшой и умеренный дождь, гроза. Впрочем, ночью осадков не ожидается, а температура воздуха составит +9… +14.

В субботу столбики термометров поднимутся до +24… +29 градусов, местами пройдут небольшие и умеренные дожди и грозы, ночью в большинстве районов - ливневые дожди, а температура воздуха опустится лишь до +14… +19. При этом порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.

В воскресенье будет несколько прохладнее: воздух прогреется лишь до +17… +22 градусов, а ночь и вовсе будет самой холодной на неделе: +5… +10. По области пройдут небольшие и сильные дожди, прогремят грозы, возможен град. Ночью также пройдут дожди.

Первый рабочий день следующей недели ожидается чуть более теплым: воздух прогреется до +20… +25 градусов. Местами пройдут небольшие и умеренные дожди и грозы. Ночью столбики термометров опустятся до +9… +14 градусов.