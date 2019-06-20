2019-06-20T14:53:48+03:00
Общество

«Ты с нами!»: футболисты из Кемерова выйдут на поле в футболках с портретом друга

Их товарищ по команде пропустит игру из-за травмы
Екатерина РОМАНОВА
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«Для тебя, Данил»: футболисты из Кемерова поддержат получившего травму товарища. ФОТО: Ирина Обманова, из личного архива Алексея Устинова.«Для тебя, Данил»: футболисты из Кемерова поддержат получившего травму товарища. ФОТО: Ирина Обманова, из личного архива Алексея Устинова.
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В течение трех дней на кемеровских стадионах «Шахтер» и «Сибиряк» будет жарко: здесь за Кубок ЛФК и первенство области будут бороться футбольные команды школы олимпийского резерва Кемерова и гости из других городов. Но турнир будет знаменателен не этим: игроки кемеровской команды выйдут на поле в футболках с портретом Данила Наумова.

Данил Наумов - обычный 16-летний подросток из Кемерова. В этом году окончил 9-й класс, занимается боксом, увлеченно играет в футбол. Товарищи по команде ценят центрального нападающего, а тренер Алексей Устинов отмечает, что у парня - хорошие перспективы в спорте. Вот только в день 16-летия с Данилом случилась беда: на отдыхе по нелепой случайности он получил травму позвоночника.

Юные футболисты очень хотят поддержать Данила. ФОТО: Ирина Обманова, из личного архива Алексея Устинова.

Юные футболисты очень хотят поддержать Данила. ФОТО: Ирина Обманова, из личного архива Алексея Устинова.

Уже на следующий день о том, что случилось с Данилом, узнали его друзья по команде и их родители. Парню потребуется долгое лечение и серьезная реабилитация, чтобы вернуться к прежней жизни. Мальчишки - друзья по команде - стараются поддержать Данила.

- Ребята из команды 2003 года рождения решили на областном турнире выйти на поле в футболках с портретом Данила, - рассказала мама одного из игроков команды. - Наша задача - привлечь внимание к тому, что юному футболисту нужна помощь в реабилитации. Возможно, существуют какие-то квоты или Данилу потребуется платное лечение в специализированных клиниках - пока не знаем. Сейчас мы все хотим поддержать его, его маму, помочь всем, что в наших силах.

Футболки с портретом Данила уже готовы и ждут своего часа. И пусть мальчишка пока не может присутствовать на матче, он все-таки будет со своей командой. А каждый футболист кемеровской СШОР наверняка будет чувствовать особую ответственность за игру.

- Такая практика - выходить на поле в футболках с портретом одноклубника - существует уже давно, - поделился Алексей Устинов, тренер команды. - Известные клубы, желая поддержать своих игроков, обычно получивших травмы, - поступают так.

Футболки уже изготовлены и ждут своего часа. ФОТО: Ирина Обманова, из личного архива Алексея Устинова.

Футболки уже изготовлены и ждут своего часа. ФОТО: Ирина Обманова, из личного архива Алексея Устинова.

Как только было принято решение выйти на построение в футболках с портретом Данила, сразу все закрутилось: приобрели футболки, нашли фотографию, нанесли изображение. И уже в пятницу, 21 июня, в 18.00, на стадионе «Шахтер» в Кемерове состоится матч, который ребята посвятят Данилу. К слову, все они искренне надеются, что юный нападающий скоро встанет на ноги и, возможно, вернется в команду.

- Я только буду рад этому, - улыбается Алексей Устинов. - Дай Бог, чтобы все закончилось хорошо! Буду с удовольствием с ним и дальше работать.

На этом снимке Данил - вместе со своими товарищами по команде. ФОТО: Ирина Обманова, из личного архива Алексея Устинова.

На этом снимке Данил - вместе со своими товарищами по команде. ФОТО: Ирина Обманова, из личного архива Алексея Устинова.

Поддержать Данила Наумова могут все неравнодушные: мальчишке сейчас очень нужны позитивные эмоции. Расписание матчей:

20 июня, начало в 15.00, стадион «Шахтер»;

21 июня, начало в 15.00, стадион «Сибиряк»;

22 июня, начало в 17.00, стадион «Шахтер».

ИСТОЧНИК KP.RU

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