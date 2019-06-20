Как провести выходные в Кемерове
Навстречу приключениям
Учимся выживать при кораблекрушении
«Клуб любителей приключений» Театра для детей и молодежи приглашает всех, кто любит приключенческую литературу, к себе в гости.
Первое заседание клуба посвящено роману Майн Рида «Затерянные в океане». Кораблекрушение, выживание в тяжелых условиях, взаимовыручка, настоящая мужская дружба - все это оживает в нашем спектакле, основой которому послужил известный роман. Артисты театра приглашают зрителей вместе окунуться в эту интересную и опасную историю.
Дети и их родители узнают массу интересной информации об обитателях океанских просторов и пучин, о том, как действует человек в экстремальных условиях. Научатся вязать морские узлы, ориентироваться в океане, добывать воду. И это далеко не полный перечень того, что предстоит узнать зрителям, желающим последовать за актерами в увлекательный мир приключений. Реквизит, музыка, а также экран с видеосопровождением помогут им в этом.
Театр для детей и молодежи
ул. Арочная, 37
22 июня, начало в 15.00
Цена билетов: 300 рублей
Всех гостей в этот день ждут вкусные угощения - иван-чай, сбитень и варенье из шишек.Фото: Максим КИСЕЛЕВ
На все руки мастера
Отправляемся на День ремесел
В День летнего солнцестояния музей-заповедник «Томская писаница» организует День ремесел. В программе мероприятий - ярмарка изделий мастеров из бересты, дерева, кожи и камня, интерактивные мастерские с гостями праздника, гончарные мастерские, кружевоплетение и роспись по стеклу и камню.
Всех гостей в этот день ждут вкусные угощения - иван-чай, сбитень и варенье из шишек, которое приготовят прямо на глазах у зрителей.
Также в День ремесел на территории заповедника будет работать детская игровая площадка, обрядовый комплекс «Летнее солнцестояние» и площадка народных игр «В ваших традициях». Изюминкой праздника станет флешмоб «Хоровод солнца». Не пропустите, будет очень весело!
Музей-заповедник «Томская писаница»
Яшкинский район, деревня Писаная
22 июня, начало в 13.00
Цена билетов: от 250 до 350 рублей
Каждую субботу лета в музее-заповеднике проходят культурно-развлекательные программы «Дни семейного отдыха на Красной Горке».Фото: Максим КИСЕЛЕВ
Дни семейного отдыха на Красной Горке
Идем в музей
Каждую субботу лета в музее-заповеднике «Красная Горка» проходят культурно-развлекательные программы «Дни семейного отдыха на Красной Горке».
Проект «Дни семейного отдыха на Красной Горке» постоянно пополняется новыми программами, рассчитанными на всю семью, - комментирует заведующая научно-просветительским отделом Светлана Планкина. - В этом году студенты Кемеровского областного колледжа искусств разработали театрализованную игру-квест «Цветик-семицветик», которая включает в себя обучение народному танцу, песенный аукцион, загадывание заветных желаний и другие интересные испытания.
Кроме программ для семейного отдыха в выходные дни все желающие могут познакомиться с экспозициями и выставками музея, который в летнее время открыт для посещений с 10.00 до 21.00.
Музей-заповедник «Красная Горка»
ул. Красная Горка, 17
22 июня, начало в 12.00
Цена билетов: 200 рублей
Тигры, клоуны и воздушные гимнасты
Наслаждаемся цирковым представлением
На арене Кемеровского государственного цирка продолжается показ грандиозной программы «Планета 13» в исполнении актеров прославленного Московского цирка Никулина.
Основным номером будет авторское шоу укротителей тигров Карины и Артура Багдасаровых «Тигры». Прославленный дуэт гастролирует с этой программой на протяжении уже 20 лет. Карина и Артур не раз отмечались наградами на международных цирковых фестивалях именно с этим представлением. Артисты выступали на различных шоу и телевизионных проектах, показывая свое мастерство в этом сложном и опасном направлении искусства, дрессировке хищников.
Шоу Багдасаровых - это невероятно эмоциональное представление, это синтез красоты и наслаждения, которые не покинут вас на протяжении всего представленияи еще долгое время сохранятся восторженными воспоминаниями в сердцах!
Кроме прославленного дуэта дрессировщиков в программе примут участие клоуны Давид Левицкий и Владислав Руденко, а также акробаты, жонглеры, воздушные гимнасты и представители других жанров циркового искусства!
Кемеровский государственный цирк
пр. Ленина, 56
22 июня, начало в 13.00 и 17.00
23 июня, начало в 15.00
Цена билетов: от 600 до 1500 рублей
ИСТОЧНИК KP.RU