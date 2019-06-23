2019-06-23T14:59:47+03:00
Происшествия

Удар молнии спалил частный дом в кузбасском городе

Молния попала прямо в угол бани
Екатерина РОМАНОВА
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Удар молнии спалил частный дом в кузбасском городе. ФОТО: vk.com, "Подслушано Топки", Мишка Злобный.Удар молнии спалил частный дом в кузбасском городе. ФОТО: vk.com, "Подслушано Топки", Мишка Злобный.
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Молния ударила прямо в угол бани, которая стояла возле дома на улице Чехова в Топках. Из-за этого начался пожар, который уничтожил дом на двух хозяев и надворные постройки. Очевидцы сняли на видео, как тушили страшный пожар.

Горит дом, в который попала молния, в Топках.Видео: Роман Алексеенко.

- Мы живем напротив. Я услышала громкий треск, потом увидела, что молния попала прямо в дом, и начался пожар, - рассказала очевидец пожара Александра Данилова.

Другой очевидец пожара, Тамара Кузьмина, объяснила, что от удара молнии загорелась старая баня, а следом за ней стало гореть и все остальное. Соседи тут же вызвали пожарных, а пока они не приехали, дружно взяли ведра, протянули садовые шланги с водой и попытались потушить пожар. Увы, им не удалось этого сделать.

Удар молнии спалил частный дом в кузбасском городе. ФОТО: vk.com, "Подслушано Топки"

Удар молнии спалил частный дом в кузбасском городе. ФОТО: vk.com, "Подслушано Топки"

- На момент прибытия первого подразделения горела крыша дома и надворные постройки открытым пламенем на всей площади, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. – В результате пожара обгорела обрешетка крыши дома и надворных построек на площади 250 квадратных метров.

26 человек и восемь единиц техники с 19:30 боролись с огнем, неравнодушные соседи помогали им. Тем более, что огонь грозил перекинуться на соседние строения.

Из-за удара молнии в Топках сгорел дом..Видео: Роман Алексеенко.

- Все соседи тушили, независимо от того, рядом или дальше живут, - с гордостью говорит о своих соседях очевидец пожара Тамара Кузьмина. - Все старались потушить, никто не остался в стороне.

Справиться с огнем удалось лишь в 22:20. Итог разгула стихии оказался печальным: сгоревший дом на двух хозяев, постройки… К счастью, при пожаре никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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