Молния ударила прямо в угол бани, которая стояла возле дома на улице Чехова в Топках. Из-за этого начался пожар, который уничтожил дом на двух хозяев и надворные постройки. Очевидцы сняли на видео, как тушили страшный пожар.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/716159" frameborder="0"></iframe> Горит дом, в который попала молния, в Топках.Видео: Роман Алексеенко.

- Мы живем напротив. Я услышала громкий треск, потом увидела, что молния попала прямо в дом, и начался пожар, - рассказала очевидец пожара Александра Данилова.

Другой очевидец пожара, Тамара Кузьмина, объяснила, что от удара молнии загорелась старая баня, а следом за ней стало гореть и все остальное. Соседи тут же вызвали пожарных, а пока они не приехали, дружно взяли ведра, протянули садовые шланги с водой и попытались потушить пожар. Увы, им не удалось этого сделать.

Удар молнии спалил частный дом в кузбасском городе. ФОТО: vk.com, "Подслушано Топки"

- На момент прибытия первого подразделения горела крыша дома и надворные постройки открытым пламенем на всей площади, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. – В результате пожара обгорела обрешетка крыши дома и надворных построек на площади 250 квадратных метров.

26 человек и восемь единиц техники с 19:30 боролись с огнем, неравнодушные соседи помогали им. Тем более, что огонь грозил перекинуться на соседние строения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/716160" frameborder="0"></iframe> Из-за удара молнии в Топках сгорел дом..Видео: Роман Алексеенко.

- Все соседи тушили, независимо от того, рядом или дальше живут, - с гордостью говорит о своих соседях очевидец пожара Тамара Кузьмина. - Все старались потушить, никто не остался в стороне.

Справиться с огнем удалось лишь в 22:20. Итог разгула стихии оказался печальным: сгоревший дом на двух хозяев, постройки… К счастью, при пожаре никто не пострадал.