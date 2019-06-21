2019-06-21T09:52:40+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Тепло – в доступе

В Кемерове одобрен проект актуализированной Схемы теплоснабжения города до 2033 года
Яков КРЫМСКИЙ
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В администрации города Кемерово прошли публичные слушания по актуализации на 2020 год Схемы теплоснабжения города на период до 2033 года Фото: Сибирская генерирущая компанияВ администрации города Кемерово прошли публичные слушания по актуализации на 2020 год Схемы теплоснабжения города на период до 2033 года Фото: Сибирская генерирущая компания
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В администрации города Кемерово прошли публичные слушания по актуализации на 2020 год Схемы теплоснабжения города на период до 2033 года. Проект одобрен с учетом замечаний, высказанных в ходе его обсуждения представителями ряда теплоснабжающих организаций города, и будет направлен на утверждение в Министерство энергетики РФ.

В настоящее время в областном центре Кузбасса работает 101 котельная различной ведомственной принадлежности и форм собственности, а также три тепловые электростанции Сибирской генерирующей компании (СГК). На долю генерирующих предприятий СГК приходится практически 90 процентов всего полезного отпуска тепловой энергии потребителям города Кемерово. Благодаря работе в комбинированном цикле (выработка электрической энергии и тепла), себестоимость производства тепловой энергии станциями СГК является самой низкой – с учетом транспортной составляющей действующий тариф «Кемеровской генерации» составляет 1468,84 рубля за одну гигакалорию (с НДС).

В Схеме теплоснабжения безусловный приоритет развития отдается наиболее эффективным источникам тепловой энергии, в том числе определяются механизмы замещения неэффективных теплоисточников, а также котельных, где уже исчерпан резерв тепловой мощности. В частности, проектом Схемы предполагается замещение двух котельных в период до 2020 года, а с 2021 года замещение ещё четырёх неэффективных теплоисточников в городе.

Участники слушаний также внесли предложения по включению в Схему комплекса мероприятий по реконструкции действующих и строительству новых теплосетей для подключения к системе централизованного теплоснабжения объектов возводимого в Кемерове Культурного кластера.

Актуализированная на 2020 год Схема теплоснабжения города Кемерово определяет направление стратегического развития теплоисточников и теплосетевого комплекса города с повышением надёжности, эффективности и экономичности обеспечения теплом всех групп потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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