Как интересно и весело провести выходные в Новокузнецке

И снова седая ночь!

Танцуем и поем вместе с кумирами 80-х

А помните – «И снова седая ночь, и только ей доверяю я…»? А вот эту – «У него гранитный камушек в груди»? А про школьную пору, когда при всякой погоде пропадали во дворах? Или вкрадчивый рычащий голос Кая Метова, перечисляющего «позишн намбер…»? В преддверии выходных новокузнечане смогут услышать эти и многие другие песни в исполнении своих кумиров. Те самые хиты, которые заставляли радоваться и грустить, мечтать и влюбляться…

Сумасшедшее шоу, супер звук, больше 20 артистов в большом грандиозном концерте, который будет длиться около четырех часов. На одной сцене выступят лучшие составы и полные группы, звезды 80-х: «Мираж», ех. группа «Фристайл», «Ласковый Май», Кай Метов, Татьяна Овсиенко, группа «Божья Коровка», Александр Добрынин, группа «Мечтать». Вы услышите песни, которые поет вся страна: «Седая Ночь», «Я больше не прошу», «Гранитный камушек», «Белые розы», «Позишн намбер ту», «Розовые розы», «Ах какая женщина», «Вспомни капитан», «Школьная пора», Лётчик» и много-много хитов, проверенных десятилетиями!

Дворец спорта кузнецких металлургов

Пр. Строителей, 24, тел: (384-3) 45-77-62

21 июня, начало в 19:00

Цена билетов: от 500 до 900 рублей.

Знакомимся с кузнечным искусством Нижнего Тагила. ФОТО: Павел Лосев

Звенела кованая медь

Знакомимся с кузнечным искусством Нижнего Тагила

Кузнецы – невероятные люби! Из бесформенного металла они создают удивительные вещи, каждая из которых хранит тепло огня и рук кузнеца. Вот, например, в каждом экспонате, который представлен на выставке, организованной музеем-заповедником «Кузнецкая крепость» совместно с Нижнетагильским музеем-заповедником «Горнозаводской Урал», чувствуется мощь природы и человека. Здесь можно увидеть изделия из красной и зелёной меди: посуда, домашняя утварь, ювелирные украшения, изготовленные в XIX в. на уральских заводах и в кустарных мастерских. Среди них – образец суксунского самовара начала XX века. К слову, суксунские самовары известны с 1740 года!

А еще здесь можно познакомиться с уральскими месторождениями медных руд, бывших во владениях заводчиков Демидовых, узнать историю бронзолитейного производства при Выйском медеплавильном заводе и об основателе «бронзёрной фабрики» – известном тагильском литейщике, скульпторе Звездине (1802 – после 1860).

Экспозиция открывается рассказом о месторождениях медных

Особый раздел экспозиции посвящен производству медной церковной пластики, которое получило развитие в центрах старообрядчества (Выговский монастырь, Керженские скиты, Гуслицы и другие). Вы еще не знаете, что это такое? Тогда поспешите на выставку!

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, тел.: (384-3) 36-00-92

время работы: понедельник-пятница с 9.30 до 17.30, суббота-воскресенье с 10.00 до 17.00

Цена билетов: от 50 до 200 рублей.

Вливаемся в движение уличных танцев и поддерживаем тех, кто не мыслит жизни без них. ФОТО: Иван Иволин.

Танцевать!

Вливаемся в движение уличных танцев и поддерживаем тех, кто не мыслит жизни без них

Современные ритмы весьма разнообразны, и каждый может выбирать музыку себе по душе. Вот, например, в воскресенье в новокузнецком Арт-сквере соберутся поклонники музыки, под которую можно танцевать. Да не какие-нибудь вальсы или польки, а настоящие уличные танцы – хип-хоп или брейк. А все потому, что именно в этот день состоится межрегиональный танцевальный фестиваль «Jam Street Battle 2019» с участием в качестве судей Вячеслава Чернышова из Кемерова и Артема Лысенко из Новосибирска.

В программе фестиваля – баттлы по хип-хопу, брейкингу и яркой номинации «Wild Styles». Помимо соревновательной части гостей ждет развлекательная программа и мастер-классы от Вячеслава Чернышова. Уверены: каждый надет на фестивале что-то для себя. Кто-то научится танцевать, кто-то докажет, что делает это лучше всех. А кто-то, возможно, вдохновится фестивалем и посвятит свою жизнь танцам. Не пропустите яркие танцы, присоединяйтесь к свободе движения!

Арт-сквер

23 июня, начало в 15:00

Вход для зрителей свободный.

Добавьте немного драйва в субботний день! ФОТО: Евгений Челдыков.

Проведем выходные на гонках

Добавьте немного драйва в субботний день!

Готовы ли вы провести свой день среди людей, увлеченных техникой? Тех, для кого скорость и свобода занимают одно из важных мест в системе ценностей? И тех, кто умеет создавать из разных деталей уникальную техзнику.

Таковы участники «Сибирского фестиваля техники 2019», который будет проходить на трассе мотокросса в Редаково. На третий съезд любителей гонок приедут участники из разных городов Сибири. Среди них – мужчины и девушки, а также дети. Да-да, ребятишки в возрасте от четырех лет тоже будут участвовать – в своей категории.

Вообще, зрители смогут увидеть, как любители гонок соревнуются в таких классах, как унимото, колясычи, пит-байк, мотокросс и эндуро.

Особым пунктом мероприятия стоит выставка ретро-техники и кастомных мотоциклов. Будет работать полевая кухня. А еще специально для ребятни будет организовано катание на квадроциклах. И, конечно же, не обойдется мероприятие без выступления лучших новокузнецких коллективов. Наполните выходной яркими впечатлениями!

Трасса мотокросса в Редаково.

Пролетарская, 226, тел.: +7-904-991-57-70

22 июня, начало в 11:00, завершение в 23:00

Вход для зрителей свободный.