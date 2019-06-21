2019-06-21T14:57:50+03:00
Общество

Жительница Кузбасса оказалась на грани смерти из-за банки молока

Раненую женщину спасли стражи порядка
Екатерина РОМАНОВА
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Жительница Кузбасса едва не погибла из-за банки молокаЖительница Кузбасса едва не погибла из-за банки молокаФото: Иван ВИСЛОВ
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Сейчас жизни 47-летней жительницы города Топки ничего не угрожает, но совсем недавно она едва не погибла из-за банки молока. Спасли женщину инспектор ДПС и добровольный народный дружинник.

Жительница города Топки шла по улице с сумкой в руках. В сумке она несла банку с молоком. По дороге она споткнулась и упала, да прямо на сумку. Банка разбилась, и острые стекла распороли ногу женщины. От болевого шока и потери крови – а она шла очень сильно! – женщина стала терять сознание. И все могло бы закончиться трагедией, если бы она не увидела патрульный автомобиль. Женщина из последних сил дошла до него и попросила помочь. Инспектора дорожно-патрульной службы лейтенант полиции Антон Полянский снял с себя ремень и перетянул женщине ногу, чтобы остановить кровь. После этого он вызвал бригаду скорой помощи.

Пока врачи ехали, Антон Полянский и добровольный народный дружинник Максим Сергеенко приводили женщину в чувства. Врачи сразу же доставили пострадавшую в больницу, где ей провели срочную операцию.

- В настоящее время жизни и здоровью женщины ничто не угрожает. Она выразила полицейскому и народному дружиннику благодарность за свое спасение, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Руководством ГУ МВД России по Кемеровской области принято решение о поощрении отличившихся сотрудника полиции и народного дружинника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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