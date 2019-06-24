2019-06-24T14:25:16+03:00
Общество

Окна для Агафьи: кузбасские строители установили окна в доме Лыковой

Знаменитой отшельнице помог ее единоверец
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Установить окна в доме знаменитой отшельницы помог ее единоверец. ФОТО: кадр видео "Вести КузбассУстановить окна в доме знаменитой отшельницы помог ее единоверец. ФОТО: кадр видео "Вести Кузбасс
Изменить размер текста:

Над заимкой Агафьи Лыковой накануне кружил вертолет. А сама знаменитая отшельница встречала дорогих гостей и принимала подарки. Самый главный подарок – новые окна в доме Агафьи Лыковой.

С утра на таежной заимке, где живет Агафья Лыкова было шумно: отшельница принимала дорогих гостей – главу Таштагольского района Владимира Макуту и пока незнакомого ей мужчину со стройматериалами. Оказалось, что это прилетел специалист одного из строительных предприятий.

- Предприниматель, предложивший помощь Агафье, ее единоверец. Он отправил своего работника и тот установил новые окна, - отметили в пресс-службе администрации Таштагольского района.

Старые окошки были тонкими да с трещинками – на это обратил внимание губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, когда в прошлом году прилетал знакомиться с отшельницей. Тогда он и распорядился замерить оконные проемы и заменить окна на новые.

Принимая работу, Агафья чуть смущенно улыбалась, а потом попросила Владимира Макуту еще немного помочь ей.

- Агафья сейчас еще попросила добавить и заменить окна там, где она молится и где окна с решеткой. Конечно, это сделаем в следующий раз, - цитирует слова главы Таштаголького района Владимира Макуты "Вести Кузбасс". – А пока наше задача – поддержать Агафью.

Привезли в подарок отшельнице все, что ей необходимо для жизни, а еще - весточки от ее друзей по переписке. Агафья Лыкова, в свою очередь, сказала теплые слова благодарности кузбассовцам.

- Кузбассовцы, всем доброго здоровья, всякого благополучия и душевного спасения, - пожелала отшельница.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Прокуратура нашла паразитов в водопроводной воде в Киселевске
Кемеровский водитель раздавил котенка на глазах у прохожих
Торопилась в магазин: пьяная новокузнечанка упала со второго этажа
В Киселевске определили границы подземного пожара
Два автомобиля Toyota столкнулись на кузбасской трассе
В Кузбассе мощный взрыв вызвал землетрясение
Стали известны подробности смертельной аварии в Прокопьевске
Глава РСХБ обсудил перспективы сотрудничества с губернатором Ленинградской области
В Кемерове 25 июня пройдут выпускные балы
Россельхозбанк снижает ставку по ипотеке на покупку жилого дома
Мэр Кемерова встретился с членами альпинистского клуба, вход в который замуровали
Маленькая собачка ворвалась в дом кемеровчанки и не хочет оттуда уходить
Мужчина выпал из окна многоэтажки в Кемерове
Намотало на столб: в Прокопьевске произошло смертельное ДТП
Новокузнечане могут попасть под коммунальную амнистию
Ветер и грозы задерживаются в Кузбассе
Пьяный кузбассовец протаранил иномарку и опрокинул свою машину на бок
Бился на морально-волевых: кузбассовец со сломанной рукой победил на турнире по кикбоксингу
Из-за ливня в центре Кемерова утонул автомобиль