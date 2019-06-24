Окна для Агафьи: кузбасские строители установили окна в доме Лыковой

Над заимкой Агафьи Лыковой накануне кружил вертолет. А сама знаменитая отшельница встречала дорогих гостей и принимала подарки. Самый главный подарок – новые окна в доме Агафьи Лыковой.

С утра на таежной заимке, где живет Агафья Лыкова было шумно: отшельница принимала дорогих гостей – главу Таштагольского района Владимира Макуту и пока незнакомого ей мужчину со стройматериалами. Оказалось, что это прилетел специалист одного из строительных предприятий.

- Предприниматель, предложивший помощь Агафье, ее единоверец. Он отправил своего работника и тот установил новые окна, - отметили в пресс-службе администрации Таштагольского района.

Старые окошки были тонкими да с трещинками – на это обратил внимание губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, когда в прошлом году прилетал знакомиться с отшельницей. Тогда он и распорядился замерить оконные проемы и заменить окна на новые.

Принимая работу, Агафья чуть смущенно улыбалась, а потом попросила Владимира Макуту еще немного помочь ей.

- Агафья сейчас еще попросила добавить и заменить окна там, где она молится и где окна с решеткой. Конечно, это сделаем в следующий раз, - цитирует слова главы Таштаголького района Владимира Макуты "Вести Кузбасс". – А пока наше задача – поддержать Агафью.

Привезли в подарок отшельнице все, что ей необходимо для жизни, а еще - весточки от ее друзей по переписке. Агафья Лыкова, в свою очередь, сказала теплые слова благодарности кузбассовцам.

- Кузбассовцы, всем доброго здоровья, всякого благополучия и душевного спасения, - пожелала отшельница.