2019-06-26T04:09:14+03:00
Общество

Кузбассовец спас из горящего дома ребенка

Бойцы Росгвардии приехали сигналу о взломе, но сигнализация сработала из-за пожара
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбассовец спас из горящего дома ребенка. ФОТО: пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области.Кузбассовец спас из горящего дома ребенка. ФОТО: пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области.
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Охранная сигнализация сработала из-за начавшегося пожара, и благодаря этому удалось спасти жизнь маленького ребенка.

22 июня вечером на пульт диспетчера поступил сигнал тревоги из частного дома на улице Чехова: здесь сработала охранная сигнализация. Прибывшие на место бойцы Росгвардии осмотрели дом снаружи, но следов проникновения не обнаружили, зато заметили дым в окне дома и услышали детский плач. Младший сержант Роман Коломенский зашел в дом и увидел в одной из комнат ребенка. При этом в соседней комнате уже вовсю бушевал огонь.

Горит дом, в который попала молния, в Топках.Видео: Дмитрий Балан.

Девочку вывели на улицу, а вскоре по сигналу росгвардейцев прибыли и пожарные. Позже выяснилось, что девочка – внучка хозяев дома. Она играла на улице, когда началась гроза, а потом забежала в дом. По предварительным данным, из-за удара молнии начался пожар, а ребенок растерялся и не смог самостоятельно выйти.

- Младший сержант Коломенский кандидат в мастера спорта и чемпион мира по хоккею с мячом 2013 года. После армии Роман принял решение вернуться в родной город Топки и продолжить службу в войсках правопорядка,- сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области. - В настоящий момент решается вопрос о поощрении сотрудника.

Напомним, пожар в частном двухквартирном доме на улице Чехова в Топках начался 22 июня около 19:30. По предварительным данным, он начался из-за удара молнии. В обеих квартирах в тот момент не было хозяев, однако внучка одной из семейных пар была дома. В общей сложность боролись с огнем восемь единиц техники и 26 человек. Кроме того, тушить пожар помогали и соседи. Владельцам дома городские власти оказывают необходимую помощь при расчистке места пожара и восстановлении дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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