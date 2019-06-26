День молодежи 2019 в Кемерове: куда сходить, что посмотреть

«Комсомолка» подобрала программу праздничных мероприятий на День молодежи 2019 в Кемерове, которые обязательно нужно посетить. Мероприятия будут проходить три дня – 28, 29 и 30 июня.

Взлетая над землей

В кемеровском Парке Чудес пройдет Открытый городской рок-фестиваль «Над землей».

Он проводится в Кемерове не первый год. Прежде всего, это мероприятие - конкурс для местных рок-бэндов, а также возможность для них выступить на открытой площадке перед многочисленной публикой. Ну и конечно, во время праздника зрители откроют для себя новых авторов и исполнителей, а сами музыкальные команды смогут обменяться опытом. Участие в фестивале примут 10 групп из Кемерова, Новокузнецка, Томска, Анжеро-Судженска. Поверьте, событие будет ярким, ведь не так часто в городе собирается столько нестандартных творческих людей. Приходите сами и приводите друзей!

Парк Чудес

ул. Кирова, 4

28 июня, начало в 16.00

Вход свободный

Смотрим кино

Накануне Дня молодежи Кемерове пройдет Фестиваль уличного кино. Гостей ждут на бульваре Строителей в линейном парке.

Вниманию зрителей будут представлены лучшие короткометражки молодых режиссеров, за которые можно проголосовать светом фонариков или на листе голосования.

Напомним, с 12 июня по 12 сентября более 1000 городов России примут самый масштабный смотр короткометражного кино под открытым небом в мире. Свыше миллиона зрителей выйдут на набережные, площади и улицы своих городов, чтобы посмотреть лучшие короткометражные фильмы, снятые молодыми авторами за год. Актерский состав участвующих в программе короткометражек уже известен широкому зрителю: Алексей Серебряков, Сергей Бурунов, Павел Деревянко и другие звезды «большого» кино.

В этом году в конкурсной программе с работами молодых авторов посоревнуется короткометражка звезды кино Петра Федорова «Электрический Ток» с Александром Палем в главной роли.

Бульвар Строителей

28 июня, начало в 20.00

Вход свободный

В парке на бульваре Строителей запланирована масштабная развлекательная программа для детей и взрослых.Фото: Максим КИСЕЛЕВ

Развлекательный микс

В субботу на бульваре Строителей несколько часов будет идти сразу несколько мероприятий, и каждый сможет выбрать что-то по вкусу. Гостей ждут программа для детей RADUGA KIDS с танцами, розыгрышем призов, мастер-классами и аквагримом, фестиваль семейной теплоты «Клубок», чемпионат по стритболу, фестиваль JUMPING, выставка молодежных объединений города, финал городского конкурса «Молодое лицо города», фестиваль уличных видов спорта.

Бульвар Строителей

29 июня, с 12.00 до 18.00

Вход свободный

В парке имени Веры Волошиной пройдет фестиваль красок «Яркое лето».Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пусть лето будет ярким!

Не хватает в жизни красок? Так раскрасьте ее сами, грядущее воскресенье для этого самая подходящая возможность. Приходите в парк имени Веры Волошиной и участвуйте в фестивале красок «Яркое лето». Вас ждут приятная компания, килограммы разноцветных красок и специальный приглашенный гость - TIMURKA BITS!

Парк культуры и отдыха имени Веры Волошиной

пр. Ленина, 91а

30 июня, начало в 17.00

Вход свободный

В этом году тема велопарада - «Кинодивы».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Леди на железных конях

Представительниц прекрасного пола ждут на женском велопараде «Леди на велосипеде». Участницы заранее готовят наряды и украшают велосипеды, чтобы в назначенный день продемонстрировать свою красоту и с легкостью доказать, что любая леди на велосипеде может оставаться элегантной горожанкой.

Принять участие в велопараде, который пройдет на бульваре Строителей, могут кемеровчанки любого возраста.

В этом году тема велопарада - «Кинодивы». Образы и наряды участниц должны соответствовать тематике и быть элегантными, женственными и связанными с кино.

Чтобы принять участие в парад, необходимо зарегистрироваться в одноименной группе ВКонтакте. Ну а те, у кого нет велосипеда или пока не решились на участие, могут просто прийти посмотреть. Должно быть очень красочно!

Бульвар Строителей

30 июня, с 12.00 до 18.00

Вход свободный