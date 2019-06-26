Взрыв прогремел при бурении скважины на месте подземного пожара в Киселевске: проверка слуха

В среду днем в социальных сетях появилась информация о том, что в Киселевске во время бурения скважины прогремел взрыв. Где и когда случился взрыв, а также каковы его последствия, мы уточнили в администрации Киселевска.

Сообщение о том, что во время проведения буровых работ прогремел взрыв, появилось в социальных сетях в среду днем. Авторы сообщества утверждали, что во время бурения на месте подземного пожара на глубине нескольких десятков метров произошел хлопок. «При бурении на несколько десятков метров бахнул подземный взрыв на территории подземного пожара. Точно не мусор. Жители говорят, что бур помяло», - уверяют авторы поста.

С вопросом, был ли взрыв или хлопок, мы обратились в администрацию Киселевска.

- Буровые работы мы завершили еще во вторник. Ни вчера, ни позавчера, ни сегодня никаких взрывов или хлопков не было, - сообщили в пресс-службе администрации Киселевска. - Хотим отметить, что за ходом работ наблюдали местные жители. Более того, во время работ велась видеосъемка, и камеры также не зафиксировали никаких ЧП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Киселевске определили границы подземного пожара

В Киселевске пробурили 29 скважин, чтобы определить причину подземного пожара. Жители настаивают на бурении еще двух - более глубоких. (подробности)

«Сайлент Хилл какой-то»: жители Киселевска эвакуируются из-за подземного пожара

Жители Киселевска в течение нескольких дней вынуждены жить как в фильме «Сайлент Хилл». Здесь из-за подземного пожара стоит запах горелого угля и дым. (подробности)

От подземного пожара в Киселевске пострадал мужчина

31-летний мужчина целенаправленно пришел к месту подземного пожара. Когда он стал уходить, его нога провалилась - в обувь попала горячая земля, которая обожгла ногу горожанина. (подробности)

Губернатор Кузбасса отреагировал на обращение жителей к премьер-министру Канады

Обращение нескольких жителей кузбасского города Киселевска взбудоражило интернет. Ведь женщины и мужчины обратились за помощью к премьер-министру Канады. Сейчас с проблемами жителей, попросивших убежища, разбираются сотрудники администрации Кемеровской области. (подробности)

Просивших убежища в Канаде кузбассовцев переселят из района подземных пожаров

Жители города Киселевска, чьи дома попали в зону подземного пожара, в скором времени получат новое жилье. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил Сергей Цивилев. (подробности)