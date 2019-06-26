2019-06-26T16:44:42+03:00
Происшествия

Взрыв прогремел при бурении скважины на месте подземного пожара в Киселевске: проверка слуха

В администрации города прокомментировали информацию о подземном хлопке
Екатерина РОМАНОВА
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Взрыв прогремел при бурении скважины на месте подземного пожара в Киселевске: проверка слуха. ФОТО: ok.ru, "Администрация киселевского городского округа"Взрыв прогремел при бурении скважины на месте подземного пожара в Киселевске: проверка слуха. ФОТО: ok.ru, "Администрация киселевского городского округа"
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В среду днем в социальных сетях появилась информация о том, что в Киселевске во время бурения скважины прогремел взрыв. Где и когда случился взрыв, а также каковы его последствия, мы уточнили в администрации Киселевска.

Сообщение о том, что во время проведения буровых работ прогремел взрыв, появилось в социальных сетях в среду днем. Авторы сообщества утверждали, что во время бурения на месте подземного пожара на глубине нескольких десятков метров произошел хлопок. «При бурении на несколько десятков метров бахнул подземный взрыв на территории подземного пожара. Точно не мусор. Жители говорят, что бур помяло», - уверяют авторы поста.

С вопросом, был ли взрыв или хлопок, мы обратились в администрацию Киселевска.

- Буровые работы мы завершили еще во вторник. Ни вчера, ни позавчера, ни сегодня никаких взрывов или хлопков не было, - сообщили в пресс-службе администрации Киселевска. - Хотим отметить, что за ходом работ наблюдали местные жители. Более того, во время работ велась видеосъемка, и камеры также не зафиксировали никаких ЧП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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