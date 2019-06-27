Мэрию Новокузнецка обязали выплатить инвалидам 2 миллиона рублей

В Новокузнецке местную администрацию обязали выплатить инвалидам больше 2 миллионов рублей. Двухлетнее бездействие властей при расселении людей из аварийного жилья признали незаконным.

В прокуратуру Куйбышевского района обратились два инвалида второй группы с просьбой защитить их права. Они являются собственниками квартиры на улице Челюскина: данный дом признали аварийным в 2011 году и внесли в план на снос в 2016-м.

По Жилищному кодексу орган местного самоуправления обязан выплатить собственнику выкупную цену взамен изымаемого аварийного жилья. При этом другое жилое помещение может быть предоставлено гражданину только при наличии соответствующего соглашения. К тому же возмещение должно быть предварительным и равнозначным - это гласит 35-я статья Конституции.

Прокурорская проверка показала, что администрация Новокузнецка нарушила процедуру переселения инвалидов из аварийного жилья. Им не было предложено выкупить квартиру - вместо этого власти по суду пытались выселить инвалидов и предоставить им квартиру на восьмом этаже. Подобные условия не соответствуют условиям проживания инвалидов-колясочников, поэтому суд отказал мэрии в удовлетворении иска.

- Кроме этого, администрацией принимались меры к отключению аварийного дома от ресурсоснабжения в то время, когда в нем проживал инвалид. В ноябре 2017 года инвалид был вынужден переехать к родственникам, - сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

После проверки прокурор внес в администрацию представление об устранении нарушения, но никаких действий не последовало. Тогда прокурор обратился в суд с требованием признать бездействие мэрии незаконным.

- Центральный районный суд города Новокузнецка удовлетворил требования прокурора: бездействие администрации в течение двух лет признано незаконным, на нее возложена обязанность компенсировать инвалидам моральный вред в размере 100 тысяч рублей, а также взыскана выкупная стоимость квартиры в размере 2 миллионов 91 тысячи рублей, - отметили в ведомстве.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.