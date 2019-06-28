2019-06-27T11:41:14+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Маркшейдерская служба АО «СУЭК-Кузбасс» второй год подряд признана лучшей в России

В числе показателей, позволивших занять первое место, учитывалась значимая роль маркшейдеров в реализации сложных проектов
Яков КРЫМСКИЙ
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В течение года на угледобывающих предприятиях АО «СУЭК-Кузбасс» организована практика для 22 студентов – будущих маркшейдеров Фото: АО «СУЭК-Кузбасс»В течение года на угледобывающих предприятиях АО «СУЭК-Кузбасс» организована практика для 22 студентов – будущих маркшейдеров Фото: АО «СУЭК-Кузбасс»
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Общероссийская общественная организация «Союз маркшейдеров России» на основании рейтинга маркшейдерских служб страны, в который вошло более 400 горно- и нефтегазодобывающих организаций, признала победителем по итогам Всероссийского конкурса «Лучшая маркшейдерская служба 2018 года» маркшейдерскую службу компании «СУЭК-Кузбасс».

В числе показателей, позволивших занять первое место, учитывалась значимая роль маркшейдеров в реализации сложных проектов. В компании «СУЭК-Кузбасс» такими проектами стали строительство шахты «7 Ноября-Новая» и установление в августе 2018 года мирового рекорда месячной добычи из одного очистного забоя на шахте имени В.Д. Ялевского. Учитывалось в рейтинге внедрение прогрессивных технологий - проведение горных выработок на шахтах осуществляется с применением лазерных указателей направления.

Большое значение имеет подготовка достойной смены. В течение года на угледобывающих предприятиях АО «СУЭК-Кузбасс» организована практика для 22 студентов – будущих маркшейдеров. Дополнительные баллы дало участие сотрудников службы в профильных научно-практических конференциях, обучающих школах и семинарах, обеспеченность сертифицированными информационными ресурсами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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