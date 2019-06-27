«Настоящий праздник для всего села!»: Сергей Цивилев открыл Кузбасский агрофорум-2019 в Зарубино

В селе Зарубино Топкинского района проходит Кузбасский агрофорум-2019. В церемонии открытия принял участие глава региона Сергей Цивилев.

В форуме принимают участие производители сельскохозяйственной техники и перерабатывающего оборудования, поставщики агрохимии и кормов, представители науки, разработчики программного обеспечения для АПК, делегаты из районных сельхозуправлений и сельхозпредприятий, фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств.

На протяжении двух дней участники обсуждали перспективы развития сельского хозяйства, делились опытом, участвовали в демонстрационных показах техники в поле. Еще до официального открытия мероприятия все желающие смогли посмотреть экспозиции организаций-участников форума, а также ознакомиться с разнообразной продукцией местных товаропроизводителей - хлебной, мясной, рыбной, молочной. В рамках деловой программы форума проходят планарные заседания, экспертные сессии, круглые столы, семинары и презентации. Подросткам на форуме тоже есть чем заняться - в течение двух дней здесь будет работать детская площадка АгроНТИ.

- Кузбасский агрофорум - уникальная площадка, - отметил глава региона. - В его работе был перерыв, и вот сейчас он возродился. Это очень важно, ведь перед нами стоят амбициозные задачи, одна из них - увеличение экспорта сельхозпродукции за рубеж.

По словам губернатора, в прошлом году аграрии отгрузили по этому направлению продукции на 270 миллионов долларов. В этом году планируется увеличить этот показатель до 285 миллионов долларов, а к 2024-му область должна поставлять в другие страны продукции на 511 миллионов долларов.

Чтобы решить поставленную задачу, необходимы финансовые вливания в аграрный сектор. В прошлом году на эти цели было направлено 369 миллионов рублей из областного бюджета. В этом году размер областной поддержки вырос в 2,5 раза - до 876 миллионов рублей.

- К этой сумме мы смогли привлечь дополнительно 650 миллионов федеральных средств, - отметил Сергей Цивилев. - Следовательно, общая сумма, которую мы направим на поддержку фермеров, составит 1,5 миллиарда рублей. Такого прежде еще не было!

Также глава региона рассказал о том, какая работа ведется в области по возвращению сельскохозяйственных земель, которые не используются длительное время, в оборот. К 2024 году будет возвращено 80 тысяч гектаров.

Второй день Кузбасского агрофорума будет посвящен теме развития малых форм хозяйствования на селе.