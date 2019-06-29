Труп в подвале: новокузнецкая семья три года жила в доме с расчлененным телом

Жильцы съемного дома в Орджоникидзевском районе и не подозревали, что их дом может хранить страшный сюрприз. Как оказалось, в течении нескольких лет они в буквальном смысле ходили по костям, пока к ним не нагрянула полиция.

В июне 2019 года жительница Челябинска обратилась в полицию. Женщина сообщила, что в течение 19 лет она живет с тяжелым грузом на душе. В 2000 году, когда ей было всего 15 лет, ее родной брат убил, расчленил и закопал под верандой дома труп их матери. В то время семья жила в Новокузнецке, и женщина точно знала, где спрятан труп ее матери. В течение долгих лет она никому не рассказывала, что случилось, так как брат пообещал убить и ее, если проболтается. Но муки совести оказались сильнее страха, и, в конце концов, она пришла в полицию.

Новокузнецкие стражи порядка выехали на улицу Фесковую, туда, где по сообщению женщины был спрятан труп. И действительно: под верандой на глубине двух метров они обнаружили человеческие кости, веревку, топор и фрагменты одежды. Все находки направлены на экспертизу. К слову, подозреваемый уже после убийства матери совершил еще одно аналогичное преступление и отбывал наказание.

- По факту обнаружения человеческих останков возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в совершении преступления объявлен в розыск. Сейчас он предположительно может находиться на территории Московской области, - цитирует слова старшего следователя СО по городу Новокузнецку Филиппа Фоминского city-n.