2019-06-29T06:07:58+03:00
Общество

Потоп в Шереметьево: что случилось с пассажирами кузбасских рейсов

Из-за дождя дорога к московскому аэропорту превратилась в море
Екатерина РОМАНОВА
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Потоп в Шереметьево: что случилось с пассажирами кузбасских рейсов. ФОТО: соцсети.Потоп в Шереметьево: что случилось с пассажирами кузбасских рейсов. ФОТО: соцсети.
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Из-за сильных дождей, которые обрушились в пятницу на Москву и Подмосковье, затопило дорогу к аэропорту Шереметьево. Авиапассажирам пришлось постараться, чтобы добраться до терминала «В».

Пользователи социальных сетей делятся фотографиями: вот автобус лихо рассекает водную гладь, а вот легковушка, по самые окна погрузившаяся в воду. Тяжелее всех пришлось пассажирам авиарейсов: из-за неожиданного водного препятствия некоторые растерялись: как проехать к терминалу? В самом аэропорту автомобилистам предложили воспользоваться альтернативными путями – аэроэкспрессом, который курсирует между станциями «Шереметьево-1» и «Шереметьево-2». Пользователи соцсетей отмели, что именно в этом месте после каждого большого дождя наблюдаются подобные сложности.

Несмотря на накрывший столицу дождь, пассажиры авиарейсов, следовавших в Кемерово и Новокузнецк вовремя отправились в пункт назначение. И, как сообщили в справочных аэропортов имени Волынова и Леонова, рейсы из Шереметьева прибыли в Кемерово и Новокузнецк согласно расписанию. К слову, оба самолета отправлялись из терминала D, дорогу к которому не затопило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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