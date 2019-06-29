2019-06-29T12:33:13+03:00
Происшествия

Кузбасс готов принять 140 пострадавших от паводка в Иркутске детей

Они смогут отдохнуть и восстановить здоровье на курортах Кузбасса
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбасс готов принять 140 пострадавших от паводка в Иркутске детей. ФОТО: ГУ МЧС России по Иркутской областиКузбасс готов принять 140 пострадавших от паводка в Иркутске детей. ФОТО: ГУ МЧС России по Иркутской областиФото: Екатерина РОМАНОВА
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Кузбасс готов принять пострадавших от паводка в Иркутской области детей или семьи с детьми. Об этом в субботу, 29 июня, сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в телефонном разговоре с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко.

- По программе оздоровления мы готовы взять или 30 семей или 140 детей школьного возраста, - предложил Сергей Цивилев. – Они будут отдыхать за городом, в курортных территориях, где можно поддержать здоровье. Все расходы мы берем на себя.

Также губернатор отметил, что у региона есть возможность принять гораздо больше пострадавших в результате наводнения и разместить их в городских территориях.

Сергей Левченко, в свою очередь, поблагодарил губернатора Кузбасса за приглашение и сообщил, что власти Иркутска в ближайшее время составят списки людей, которые могут быть направлены на курортное лечение в санатории и лагеря отдыха Кузбасса.

Наводнение в Иркутской области началось из-за проливных дождей. Резко поднявшаяся вода подтопила 31 населенный пункт в четырех муниципальных районах Иркутской области: Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском и Чунском. Подтопленными оказались более чем 3,7 тысячи жилых домов, в которых проживает более девяти тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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