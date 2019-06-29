2019-06-29T17:15:47+03:00
Общество

В Кемерове появилась аллея в честь 300-летия Кузбасса и 300-летия Ростехнадзора

Губернатор Кузбасса и руководитель Ростехнадзора участвовали в установке закладочного камня
МАРИЯ БАГДАНОВА
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В Кемерове появилась аллея в честь 300-летия Кузбасса и 300-летия Ростехнадзора. ФОТО: пресс-служба АКО.В Кемерове появилась аллея в честь 300-летия Кузбасса и 300-летия Ростехнадзора. ФОТО: пресс-служба АКО.
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29 июня Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин произвели торжественную закладку аллеи, посвященную двум знаковым событиям: 300-летие образования Кузбасса и 300-летие Ростехнадзора. Также была произведена установка закладочного камня.

Администрация города подписала соглашение с ведомством о взаимодействии по обеспечению безопасности труда на предприятиях города и развитию Научного центра ВостНИИ, который расширится и станет частью Научно-образовательного центра.

Сергей Цивилев принял участие в торжественной закладке новой аллеи. ФОТО: Мария Багданова

Сергей Цивилев принял участие в торжественной закладке новой аллеи. ФОТО: Мария Багданова

- Мы подписали соглашение между правительством Кузбасса и Ростехнадзором в совместном сотрудничестве. В рамках этого соглашения есть очень интересная новость. Во-первых, ВостНИИ всегда был и будет государственным институтом. Управлять этим институтом теперь будет Ростехнадзор. И этот институт будет главным опорным институтом для всей Российской Федерации. Это для нашего Кузбасса особая честь и ответственность. В наших планах строительство нового отдела РУВД в Рудничном районе, - сообщил Сергей Цивилев.

Руководитель ведомства Алексей Алешин закончил школу и университет в Кузбассе. Несмотря на то, что он посещает разные страны, говорит, что Кемерово – его любимый город. Город с душой.

- Помимо того, что мы будем развивать институт, наша основная задача –это обеспечение промышленной безопасности, - сообщил руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин.

Аллея и закладочный камень расположены на территории Сибирского управления Ростехнадзора на улице Институтской, 3.

Памятный камень. ФОТО: Мария Багданова

Памятный камень. ФОТО: Мария Багданова

Также, Сергей Цивилев добавил, что администрация города будет поддерживать институт. Тем более, что теперь он работает на всю страну и является участником Научно-образовательного центра «Кузбасс».

Стоит отметить, что до образования горного и промышленного надзора России осталось ровно 177 дней, а до 300-летия Кузбасса осталось 738 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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