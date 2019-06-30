2019-06-30T08:24:27+03:00
Общество

В Новокузнецке прошел фестиваль автотюнинга и соревнования по автозвуку

«Siberia car fest» собрал на одной площадке десятки необычных автомобилей
Екатерина РОМАНОВА
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В Новокузнецке прошел фестиваль автотюнинга и соревнования по автозвукуВ Новокузнецке прошел фестиваль автотюнинга и соревнования по автозвукуФото: Екатерина РОМАНОВА
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В Новокузнецке прошел фестиваль автотюнинга и соревнования по автозвуку «Siberia car fest». Десятки автомобилей, чьи владельцы внесли технические доработки или изменили интерьер салона, в течение всего дня радовали горожан на парковке одного из новокузнецких супермаркетов.

«Siberia car fest» собрал на одной площадке десятки необычных автомобилей Фото: Екатерина РОМАНОВА

«Siberia car fest» собрал на одной площадке десятки необычных автомобилейФото: Екатерина РОМАНОВА

Владельцы нестандартных автомобилей не только разрешали посмотреть на свои авто, но и сфотографироваться рядом с ними и даже посидеть в салоне.

Автовладельцы, не скупясь, вкладываются в своих ласточек. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Автовладельцы, не скупясь, вкладываются в своих ласточек.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Рядом с любимым автомобилем. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Рядом с любимым автомобилем.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Каждый автомобиль на фестивале был особенным. Одни, урча моторами, готовы были сорваться с места и за пару секунду уйти в точку.

Звук настолько сильный, что у сидящих в салоне автомобиля девушек волосы взлетают, как пушинки. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Звук настолько сильный, что у сидящих в салоне автомобиля девушек волосы взлетают, как пушинки.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Другие радовали глаз интерьером и экстерьером.

Каждый автомобиль имеет свои особенности. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Каждый автомобиль имеет свои особенности.Фото: Екатерина РОМАНОВА

На фестивале. Фото: Екатерина РОМАНОВА

На фестивале.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Третьи выдавали такой мощный звук, что вибрации чувствовались за несколько метров от машины.

Классика! Фото: Екатерина РОМАНОВА

Классика!Фото: Екатерина РОМАНОВА

Очень громкий и красивый автомобиль. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Очень громкий и красивый автомобиль.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Традиционные для соревнований по автозвуку замеры показали: в Кузбассе немало поклонников этого направления!

Замеры автозвука. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Замеры автозвука.Фото: Екатерина РОМАНОВА

На замере автозвука. Фото: Екатерина РОМАНОВА

На замере автозвука.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Отличный результат! Фото: Екатерина РОМАНОВА

Отличный результат!Фото: Екатерина РОМАНОВА

Гости фестиваля глазели на чудо-машины и, наверняка, мечтали тоже стать владельцами таких же.

Вот так выглядит мощный звук в автомобиле. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Вот так выглядит мощный звук в автомобиле.Фото: Екатерина РОМАНОВА

На фестивале. Фото: Екатерина РОМАНОВА

На фестивале.Фото: Екатерина РОМАНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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