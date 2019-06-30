В Новокузнецке прошел фестиваль автотюнинга и соревнования по автозвуку
В Новокузнецке прошел фестиваль автотюнинга и соревнования по автозвуку «Siberia car fest». Десятки автомобилей, чьи владельцы внесли технические доработки или изменили интерьер салона, в течение всего дня радовали горожан на парковке одного из новокузнецких супермаркетов.
«Siberia car fest» собрал на одной площадке десятки необычных автомобилейФото: Екатерина РОМАНОВА
Владельцы нестандартных автомобилей не только разрешали посмотреть на свои авто, но и сфотографироваться рядом с ними и даже посидеть в салоне.
Автовладельцы, не скупясь, вкладываются в своих ласточек.Фото: Екатерина РОМАНОВА
Рядом с любимым автомобилем.Фото: Екатерина РОМАНОВА
Каждый автомобиль на фестивале был особенным. Одни, урча моторами, готовы были сорваться с места и за пару секунду уйти в точку.
Звук настолько сильный, что у сидящих в салоне автомобиля девушек волосы взлетают, как пушинки.Фото: Екатерина РОМАНОВА
Другие радовали глаз интерьером и экстерьером.
Каждый автомобиль имеет свои особенности.Фото: Екатерина РОМАНОВА
На фестивале.Фото: Екатерина РОМАНОВА
Третьи выдавали такой мощный звук, что вибрации чувствовались за несколько метров от машины.
Классика!Фото: Екатерина РОМАНОВА
Очень громкий и красивый автомобиль.Фото: Екатерина РОМАНОВА
Традиционные для соревнований по автозвуку замеры показали: в Кузбассе немало поклонников этого направления!
Замеры автозвука.Фото: Екатерина РОМАНОВА
На замере автозвука.Фото: Екатерина РОМАНОВА
Отличный результат!Фото: Екатерина РОМАНОВА
Гости фестиваля глазели на чудо-машины и, наверняка, мечтали тоже стать владельцами таких же.
Вот так выглядит мощный звук в автомобиле.Фото: Екатерина РОМАНОВА
На фестивале.Фото: Екатерина РОМАНОВА
ИСТОЧНИК KP.RU