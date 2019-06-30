Как тебе такое, Илон Маск: мэр Новокузнецка отчитал владельца электромобиля

Мэр Новокузнецка заметил в городе электромобиль, который заряжается от уличного столба. Такое поведение владельца транспортного средства возмутило Сергея Кузнецова.

В своем Instagram градоначальник поделился фотографиями, под которыми написал полный возмущения текст. На кадрах видно, что электромобиль заряжается напрямую от столба с электричеством.

«И до нас прогресс в виде бэушного электромобиля добрался! Вернее не до нас, а до нашего столба. Ладно бы просто до столба. Вот так они и будут пожирать наши ресурсы - существа из будущего!», - написал мэр.

Сергей Кузнецов добавил, что владельцу электромобиля придется ответить за воровство электроэнергии, за которую платит городской бюджет.

«Уверен, труда не составит найти этого Илона Маска!», - добавил градоначальник.

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