Как провести выходные в Кемерове

Взлетая над землей

Идем на фестиваль

В ближайшие выходные в кемеровском «Парке Чудес» пройдет Открытый городской рок-фестиваль «Над Землей».

Фестиваль «Над Землей» проходит в Кемерове не первый год. Прежде всего это мероприятие - конкурс для местных рок-бэндов, а также возможность для них выступить на открытой площадке перед многочисленной публикой. Ну и, конечно, во время праздника зрители откроют для себя новых авторов и исполнителей, а сами музыкальные команды смогут обменяться опытом. Участие в фестивале примут не только кемеровчане, но и гости из других городов Кузбасса и Сибири. Поверьте, событие будет ярким, ведь не так часто в городе собирается столько нестандартных творческих людей. Приходите сами и приводите друзей!

«Парк Чудес»

ул. Кирова, 4

28 июня, начало в 16.00

Вход свободный

Областная библиотека приглашает в тур «Тайга глазами Владимира Чивилихина» в старинный город Тайга. ФОТО: Любовь ФУРС

По историческим местам

Отправляемся в литературный тур

Кемеровская областная научная библиотека имени Федорова в целях развития внутреннего туризма в Кемеровской области и популяризации литературного наследия Кузнецкого края продолжает реализацию проекта «Литературный туризм». В этот раз библиотека приглашает в тур «Тайга глазами Владимира Чивилихина» в старинный город Тайга. Он посвящен знаменитому публицисту, прозаику, экологу, историку, активному защитнику русской природы Владимиру Алексеевичу Чивилихину.

Немногие, даже крупные и славные русские города могут гордиться тем, что взрастили талант такого масштаба, какой достался Владимиру Чивилихину от родных корней, живительной силы сибирской природы, закалился и окреп в первых житейских и трудовых уроках. Каждый писатель начинается с Родины, а своей родиной Чивилихин считал Тайгу, в которой прожил 18 лет.

В программу экскурсионной поездки входит пешая экскурсия по историческим местам города через творчество писателя Владимира Чивилихина: памятники зодчества архитектора Константина Лыгина, храм Преподобномученика Андрея Критского, здание железнодорожного вокзала, лавка купца Магазова.

Транспорт отправляется строго по расписанию в 9.00 от Кемеровской областной научной библиотеки, сбор в фойе библиотеки.

Внимание! В графике экскурсий возможны изменения! Подробности уточняйте по телефону.

Кемеровская областная библиотека имени Федорова

ул. Дзержинского, 19, т.: (384-2) 44-18-55, 44-18-67

29 июня, начало в 9.00

Цена билетов: 1500 рублей

А что внутри человека?

Ведем ребенка на выставку

В Кузбасском центре искусств открылась детская интерактивная выставка о человеческом организме «Внутри человека». На выставке представлены объемные макеты, интерактивные зоны, а также экспонаты, которые можно трогать руками. Помимо разнообразных инсталляций, каждая часть экспозиции сопровождается интересными фактами и полезной информацией о человеческом теле.

Сколько раз за жизнь сгибаются пальцы? Что мощнее: человеческое сердце или двигатель «Титаника»? Почему человек чихает? Какой объем памяти хранится в мозге? Сколько групп крови на самом деле? На выставке «Внутри человека» посетителей ждут ответы на сотни вопросов о том, как устроен человеческий организм. Каждый час по выставке «Внутри человека» будут проводиться бесплатные экскурсии для посетителей. Проводите свой досуг интересно и с пользой!

Кузбасский центр искусств

ул. Дзержинского, 6

26 июня - 2 июля, с 9.00 до 19.00

Цена билетов: от 250 рублей

Посетителей цирка ждет невероятно эмоциональное представление.Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Тигры, клоуны и воздушные гимнасты

Наслаждаемся цирковым представлением

На арене Кемеровского государственного цирка продолжается показ грандиозной программы «Планета 13» в исполнении актеров прославленного Московского цирка Никулина.

Основным номером будет авторское шоу укротителей тигров Карины и Артура Багдасаровых «Тигры». Прославленный дуэт гастролирует с этой программой на протяжении уже 20 лет. Карина и Артур не раз отмечались наградами на международных цирковых фестивалях, именно с этим шоу. Артисты выступали на различных шоу и телевизионных проектах, показывая свое мастерство в этом сложном и опасном направлении искусства, дрессировке хищников.

Шоу Багдасаровых - это невероятно эмоциональное представление, это синтез красоты и наслаждения, которые не покинут вас на протяжении всего спектакля и еще долгое время сохраняться восторженными воспоминаниями в сердцах!

Кроме прославленного дуэта дрессировщиков, в программе примут участие клоуны Давид Левицкий и Владислав Руденко, а также акробаты, жонглеры, воздушные гимнасты и представители других жанров циркового искусства!

Кемеровский государственный цирк

пр. Ленина, 56

29 июня, начало в 13.00 и 17.00

30 июня, начало в 15.00

Цена билетов: от 600 до 1500 рублей