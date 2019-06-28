Стать эффективной отраслью: Сергей Цивилев оценил потенциал агропромышленного комплекса региона

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев обсудил потенциал агропромышленного комплекса региона с главой аграрного Юргинского района. К слову, именно этот район входит в пятерку крупнейших производителей зерна в Кузбассе.

Сейчас на территории района работают 33 производителя сельхозпродукции. Они обрабатывают 73 тысячи гектаров пашни, при этом посевная площадь сельскохозяйственных культур составляет в этом году 53 гектара - на 1160 га (два процента) больше, чем год назад. Планируется, что и урожай будет выше, чем год назад: порядка 68 тысяч тонн зерна, что на четыре процента выше, чем годом раньше.

- В Кузбассе с каждого сельскохозяйственного гектара должен быть результат в виде сельхозпродукции. Мы должны разработать критерии и оценивать экономический эффект для района и для области. Недопустимо, что на одних землях у нас выращивают многотонный урожай, а на других прошлись косилкой и отчитались, что земля обрабатывается, - подчеркнул Сергей Цивилев, говоря о приоритетном направлении работы администрации района - освоении неиспользуемых земель.

К слову, в Юргинском районе эта работа активно ведется. Уже 7 июля будет проходить аукцион, по результатам которого 1,5 гектара земель сельхозназначения будут переданы в аренду. Кроме того, под строительство тепличного комбината ООО «Агрокомплекс «Южноуральский» сформирован земельный участок площадью 100 га. А в 2020 году планируется ввести еще 1 тысячу гектаров.

Губернатор поручил главе Юргинского муниципального района Дадашу Дадашову составить отчет экономической эффективности от использования земель сельхозназначения, на основе которого будут разработаны региональные рекомендации.

Немало внимания Сергей Цивилев и Дадаш Дадашов уделили региональным мерам поддержки сельхозпроизводителей. Здесь в приоритете экспортная модель развития сельского хозяйства. Сергей Цивилев подчеркнул, что на ПМЭФ Кузбасс заключил стратегическое для региона соглашение, в рамках которого в Промышленновском районе будет построен элеватор вместимостью до 100 тысяч тонн зерновых и масличных культур. Соглашение подписали губернатор Сергей Цивилев, директор ООО Управляющая компания «Содружество» Александр Шендерюк-Жидков, президент АО ХК «Сибирский деловой союз» Михаил Федяев. Отгрузку планируют начать уже этой осенью.

В скором будущем урожай будет экспортироваться за рубеж. А это, в свою очередь, делает агропромышленный комплекс менее уязвимым к перепадам рыночной конъюнктуры и привлекает в регион денежные средства.

- Сельское хозяйство Кузбасса должно выйти на новый уровень, стать эффективной отраслью, - подчеркнул губернатор и поручил главе проработать вопрос участие в этом проекте сельхозпроизводителей Юргинского района.