В Кемерове прошел форум «Рабочая смена Кузбасса»

Утром 26 июня в Кемерове под торжественную музыку, которая была слышна далеко вокруг, в Кузбасском техникуме архитектуры, геодезии и строительства открылся областной форум выпускников профессиональных образовательных организаций «Рабочая смена Кузбасса».

Форум был представлен на новом уровне. Здесь работал и центр занятости населения, и центр опережающей профессиональной подготовки, был интерактивный стенд WorldSkills Russia («Молодые профессионалы»), проводились мастер-классы. На выставке-ярмарке была представлена продукция собственного производства не только из дерева, металла и текстиля, но и кондитерские изделия и различные сувениры.

Талантливые и профессиональные

Начался форум с награждения выпускников. За отличную учебу и за активную деятельность вне учебы были награждены 100 лучших выпускников техникумов и колледжей Кузбасса.

- Самые талантливые, инициативные, профессиональные, самые молодые - лучшие выпускники учреждений среднего профессионального образования Кузбасса-2019, - так сказала о них заместитель губернатора Кемеровской области по вопросам образования и науки Елена Пахомова.

Выпускники – участники форуме в один голос говорили, что учеба дала им не только знания, но и опыт Фото: Алина КНЯЗЕВА, Мария БАГДАНОВА

Она также отметила, что в рабочую гвардию Кузбасса вливается более 10,5 тысячи специалистов: 1175 ребят получили красные дипломы, 2159 сдали экзамены на «хорошо» и «отлично».

Среди тех, кого наградили, - Эльвира Цаер, выпускница Кемеровского педагогического колледжа. Теперь она - педагог начального образования.

- Я выбрала эту профессию, потому что очень люблю детей, и эта профессия очень востребована, - говорит девушка, - Я уже устроилась на работу, а в будущем планирую получить высшее образование.

Олег Торгунаков - выпускник профессионального колледжа Новокузнецка. Он получил образование по специальности «Право и организация социального обеспечения».

- Эта профессия мне очень близка, - говорит Олег. - Во время учебы базовые предметы мне давались сложнее, чем профильные. И в техникуме я часто принимал участие в различных мероприятиях.

На форуме были подведены итоги конкурса «Лучший видеоролик» на тему «Кузбасс, встречай Рабочую смену!» Фото: Алина КНЯЗЕВА, Мария БАГДАНОВА

У директоров - свой конкурс

В этот день награды получили не только выпускники, но и руководители образовательных учреждений. Сертификаты регионального конкурса получили директора 10 лучших профессиональных образовательных организаций. А еще пять руководителей кузбасских образовательных учреждений, которые попали в топ-500 лучших образовательных организаций среднего профессионального образования России.

На форуме были подведены итоги конкурса «Лучший видеоролик» на тему «Кузбасс, встречай рабочую смену!». Победителем стал Топкинский технический техникум.

Заместитель директора по безопасности образовательного процесса Кузнецкого техникума сервиса и дизайна Максим Нарышев рассказал, что их учреждение всегда принимает активное участие в различных мероприятиях и зачастую становится призером. На этот раз сертификат вручили за победу в номинации «Гимн профессиональных образовательных организаций Кузбасса».

- Наше образовательное учреждение славится выпускниками - парикмахерами, а также специалистами по рекламе, дизайну, информационной безопасности, - говорит Максим Нарышев.

В этот день награды получили не только выпускники, но и руководители образовательных учреждений Фото: Алина КНЯЗЕВА, Мария БАГДАНОВА

Парашют безопасности

Выпускники - участники форума - в один голос говорили, что учеба дала им не только знания, но и опыт. Тем и интересны учреждения среднего профессионального образования.

- Я окончил учебу по специальности «Техническое обслуживание электромеханического, электротехнического оборудования», - говорит Сергей Анищенко, выпускник Киселевского горного техникума. - Считаю, что среднее образование - это определенный парашют безопасности. В школе я всегда учился хорошо, затем решил пойти учиться в техникум и ни капли не пожалел.

А вот Арина Бочарова, выпускница Кемеровского горнотехнического техникума, теперь специалист по экономике и бухгалтерскому учету.

- Выбрала эту профессию, во-первых, потому, что люблю математику, а во-вторых, мне всегда нравилась профессия бухгалтера, - говорит девушка. - Учеба мне давалась легко, потому что все предметы по специальности понимала хорошо.

В рабочую гвардию Кузбасса вливается более 10,5 тысячи специалистов: 1175 ребят получили красные дипломы, 2159 сдали экзамены на хорошо и отлично Фото: Алина КНЯЗЕВА, Мария БАГДАНОВА

Дмитрий Крамок - выпускник Ленинск-Кузнецкого политехнического техникума. Профессия, которую он получил, - автомеханик. И она очень актуальна.

- Автомобили постоянно ломаются, и их нужно кому-то ремонтировать, - говорит выпускник. - Поначалу учиться было сложно, не было какого-то понимания, но со временем оно пришло, и я начал больше углубляться, то есть изучать более сложные технические составляющие - это очень интересно. Техникум помог мне развить свои навыки, дал опыт.

Однако останавливаться на достигнутом большинство выпускников не собирается, а планирует развиваться, учиться и дальше.