С 1 по 15 июля в Кемерове проходят вступительные экзамены в Кузбасское президентское кадетское училище. В первый день испытания прошли 320 ребят.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/717742" frameborder="0"></iframe> Стартовали вступительные экзамены в Кузбасское президентское кадетское училище.Видое: пресс-служба Администрации Кемеровской области.

Отбор курсантов в кадетское училище очень жесткий: 2100 детей были допущены к ним, а принято будет лишь 360 парней в 5-ый, 6-ой и 7-ой классы. К слову, из числа подавших заявление, 187 ребят не были допущены к испытаниям по состоянию здоровья.

В первый день экзамены сдавали кандидаты на обучение в пятом классе. Помимо общеобразовательных предметов – русского и иностранного языков, математики, они демонстрировали физическую подготовку и проходили психологическое тестирование. Экзамены для будущих пятиклассников будут проходить в течение трех дней, а потом по тому же принципу будут проходить испытания кандидаты в шестой и седьмой классы. Примечательно, что Кузбасское президентское кадетское училище - единственное, где в этом году набираются курсанты в 6-ой и 7-ой классы.

- На поступление в Кузбасское президентское кадетское училище претендуют дети из Москвы, Московской, Ленинградской, Новосибирской, Томской областей, Алтайского и Красноярского краев, Республик Алтай и Бурятия, других регионов. Поэтому можно уверенно сказать, что это образовательное учреждение действительно является федеральным, - отметила Татьяна Машковская, начальник Оренбургского президентского кадетского училища.

После того, как все испытания будут пройдены, их результаты будут отправлены в центральную приемную комиссию Министерства обороны Российской Федерации. Приказ о зачислении детей подпишет министр Сергей Шойгу. А вот результаты поступления дети и их родители смогут узнать в первой декаде августа на сайте Министерства обороны РФ или сайте Оренбургского президентского кадетского училища.

- Поступить будет сложно. Я желаю всем ребятам удачи. Вы все смелые и сильные, и у вас еще все впереди! - пожелал удачи будущим курсантам губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

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