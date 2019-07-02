Рамзан Кадыров прокомментировал убийство кузбасского полицейского в Чечне

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким погибшего в Чечне полицейского из Кузбасса. Он пообещал, что реакция на нападение террористов последует незамедлительно.

Накануне в Чечне от рук террористов погиб полицейский из Кузбасса. Свои соболезнования семье погибшего выразил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил, что до этого никогда не нападали на представителей правоохранительных органов с ножом и что это «новшество» пришло из западных стран. По мнению Кадырова, такими террористическими операциями недруги России пытаются дестабилизировать ситуацию в стране.

«Недруги России пытаются дестабилизировать ситуацию, отвлечь силы и внимание от созидательного труда, держать нас в постоянном напряжении. Ничего из этого не получится! - заявил Рамзан Кадыров на своей странице в социальных сетях. - Если кто-то выбирает путь террора, ответные меры будут в высшей степени жесткими, насколько это позволяют законы России. Ответная реакция на любые попытки дестабилизировать ситуацию будет незамедлительной и исключительно чувствительной. Если у кого-то в голове еще играет ветер, советую немедленно опомниться, ибо потом будет поздно!»

Александру Дворникову было 33 года. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Напомним, трагедия произошла в понедельник, 1 июля, на контрольно-заградительном посту № 4 в Ачхой-Мартановском районе. Около 14.00 неизвестный подошел к сотруднику полиции Александру Дворникову и ударил его ножом, а затем бросил гранату. Нападавшего уничтожили ответным огнем. Полицейский из Кузбасса скончался от полученного ранения по дороге в госпиталь.

Александр Дворников родился 24 ноября 1985 года. В 2011 году поступил на службу в органы внутренних дел России - все восемь лет работал в ППС.