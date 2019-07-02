На БелАЗе по волнам: команда разреза «Березовский» вошла в число победителей шоу «Поплыли»

Традиционное шоу «Поплыли-2019» прошло в Новокузнецке. Участие в празднике приняли и работники разреза «Березовский».

Вся команда в сборе! ФОТО: "Стройсервис".

В этом году продемонстрировать креативные плаввсредства, которые не только держатся на воде, но и довольно быстро преодолевают дистанцию, собрались 17 команд от самых разных предприятий и компаний города Новокузнецка. Каждая конструкция - особенная. Так, по Кондоме проплыла целая команда биатлонистов, которые метко стреляли по мишеням. А еще - «Черная жемчужина» с Джеком-Воробьем. И даже Железный трон из «Игры престолов» рассекал волны реки и уверенно шел к финишу!

Кто хотет прокатиться на экскаваторе по волнам? ФОТО: "Стройсервис".

Восторг у зрителей вызвал карьерная техника, которая также пустилась вплавь по реке. Целых две конструкции представила на шоу находчивая команда разреза «Березовский» с веселым названием «Водилы-заводилы». Часть автопарка разреза штурмовала водную дистанцию. Так, команда "Березовского" спустила на воду копии 220-тонного БелАЗа и гигантского экскаватора P&H. Удивительные плавсредства создали своими силами работники автотранспортной службы и управления горных работ разреза.

На БелАЗе по полнам! ФОТО: "Стройсервис".

Перед жюри стояла непростая задача: выбрать победителя по двум критериям - скорости и креативности. И если скорость сплава можно было зафиксировать секундомером, то чем измеряется креативность? Тем более, что все участники представили действительно уникальные конструкции.

Команда «Водилы-заводилы» стала одной из лучших среди 17 команд-участниц.ФОТО: "Стройсервис".

И оказалось, что непотопляемая карьерная техника действительно достойна пьедестала. В нешуточной борьбе плавучий экскаватор занял почетное третье место, проплыв дистанцию за 1 минуту 28 секунд. А непотопляемый чудо-БелАЗ второй год подряд стал самым креативным плавсредством шоу «Поплыли». Впрочем, оценку жюри тут же подтвердили и зрители: как только БелАз причалил к берегу, его тут же оккупировали дети, пришедшие в этот день посмотреть на знаменитое шоу.

Пассажиры улыбаются и машут! ФОТО: "Стройсервис".

- Мы все очень рады, что смогли принять участие в таком мероприятии, - говорит капитан команды разреза «Березовский» Владимир Горемыкин. - В прошлом году очень долго делали «БелАЗ». В этом году не меньше времени и энергии заняло строительство «Экскаватора». Но силы потрачены не зря. Второй год получаем глубокое удовлетворение от участия в этом соревновании. А свою победу мы посвящаем 25-летию нашей большой, дружной и креативной компании ЗАО «Стройсервис»!