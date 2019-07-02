2019-07-02T14:20:55+03:00
Общество

Когда кемеровские дома-долгострои сдадут в эксплуатацию

В администрации Кузбасса назвали сроки сдачи проблемных домов
Екатерина РОМАНОВА
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Когда кемеровские дома-долгострои сдадут в эксплуатацию. ФОТО: пресс-служба АКО.Когда кемеровские дома-долгострои сдадут в эксплуатацию. ФОТО: пресс-служба АКО.
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев проверил, как идет строительство недостроенных домов в Кемерове. Застройщики отчитались о работах и назвали сроки сдачи их в эксплуатацию.

Пять объектов незавершенного строительства давно уже вызывают возмущение кемеровчан. На их строительство привлекались средства дольщиков, однако все сроки давно прошли, а будущие владельцы квартир так и не смогли в них заселиться. Еще в апреле Сергей Цивилев взял на личный контроль работу по возобновлению их строительства и сдачи в эксплуатацию.

Дом на 140 квартир по улице Двужильного, 36 застройщик планирует ввести к 1 сентября текущего года. После смены подрядчика на объекте были внесены изменения в проектную документацию, а сами работы сдвинулись с мертвой точки. Сегодня здесь уже проведены коммуникации, выполнена черновая отделка, установлены лифты. Рабочие приступают к чистовой отделке плиткой и шпатлевке стен, устанавливают ограждения и поручни, пожарные извещатели и приборы дымоудаления. Также рабочие приступили к фасадным работам. К слову, губернатор поручил изыскать средства на необходимые материалы и увеличить количество рабочих на площадке. Кстати, вопросом, почему перенесены сроки сдачи домов, занимаются правоохранительные органы.

В июле 2019 года будет сдан дом № 12а по улице Сарыгина. В ЖК «Датский двор» уже завершены все работы и остались лишь последние штрихи.

Еще в марте 2018 года остановилось строительство жилого дома на 246 квартир в ЖК «Старт». Застройщик не ведет работы, не предоставляет властям проектную документацию и бухгалтерскую отчетность, отказывается сотрудничать с потенциальным подрядчиком. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встретился с обманутыми дольщиками «Старта» и сообщил, что сложную ситуацию по этому дому и недострою в Междуреченске будут решать с помощью федерального агентства ДОМ.РФ.

Еще два дома - в ЖК «Крылья» на Комсомольском, 29 и на улице Гагарина - будут готовы к сдаче в июле и к концу августа 2019 года.

- Ближе к дате сдачи домов губернатор поручил организовать контрольную проверку совместно с инициативной группой от жильцов, - сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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