2019-07-03T06:17:45+03:00
Общество

Бывший чиновник из Кузбасса не смог отсудить у экс-губернатора 7 000 000 рублей

Александр Алабин хотел взыскать их с Амана Тулеева
Екатерина РОМАНОВА
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Бывший чиновник из Кузбасса не смог отсудить у экс-губернатора 7 000 000 рублей. ФОТО: архив пресс-службы администрации Кемеровской области.Бывший чиновник из Кузбасса не смог отсудить у экс-губернатора 7 000 000 рублей. ФОТО: архив пресс-службы администрации Кемеровской области.
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Бывший начальник МУП «Тепловые сети» Чебулинского района не смог выиграть суд против экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

В ноябре 2018 года Александр Алабин обратился в Центральный районный суд города Кемерово с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Он требовал взыскать с ответчиков - а кроме Амана Тулеева в их число вошли ФГУП ВГТРК, ГТРК «Кузбасс» - семь миллионов рублей. Кроме того, он требовал обязать главу региона опубликовать видеообращение с опровержением. Истец заявил, что во время выступления на сессии Совета народных депутатов Кемеровской области с бюджетным посланием на 2012-2014 годы тот распространил сведения, которые порочили его честь, достоинство и деловую репутацию. Ответчик сказал, что истец «ворует, обдирает односельчан и почему он не в наручниках» - так говорится в материалах дела. Истец же никогда не привлекался к уголовной ответственности. Более того, он никогда не вызывался ни по каким делам в правоохранительные органы, даже для дачи объяснений. Таким образом, действиями ответчика истцу были причинены нравственные страдания и невосполнимый материальный вред.

Александр Алабин отметил, что имеет безупречную деловую и профессиональную репутацию, что подтверждается наградами, благодарственными письмами и почетными грамотами. Однако после резкого высказывания Амана Тулеева он не смог больше трудоустроиться.

Суд провел лингвистическую экспертизу, и эксперты пришли к выводу, что высказывания экс-губернатора не свидетельствуют о неэтичном поведении, а лишь выражают оценочность суждения. А так как оценочные суждения не являются предметом судебной защиты, суд отказал Александру Алабину в удовлетворении иска в полном объеме.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение месяца в Кемеровском областном суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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