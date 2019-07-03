Кемерово, спи спокойно: как в ночное время работают бойцы Росгвардии

Обращали ли вы внимание когда-нибудь при входе в «Бегемот» или «Ярче» на наклейку с надписью «Под охраной Росгвардии»? Может быть, встречали ее на зданиях детских садов? Либо ваш сосед рассказывал, что установил охранную сигнализацию на свой гараж или дом? Сегодня тревожные кнопки стоят практически везде: начиная с банков, магазинов, ресторанов и заканчивая квартирами.

Ежедневно и круглосуточно каждый район в областной столице Кузбасса патрулируют экипажи Росгвардии. Получив сигнал «тревога», бойцы приезжают на место происшествия первыми, чтобы задержать подозреваемых и предотвратить преступление.

Журналисты и пресс-служба Национальной гвардии провели одну смену с экипажем вневедомственной охраны. Мы узнали, какие объекты находятся под наблюдением и как осуществляется их проверка, куда пропала «семерка» с Красноармейской и как наглые таксисты боятся фразы «Сейчас росгвардейцы подъедут».

Экипировка и план дежурства

Суббота, 1.00. Время, когда подвыпившие затевают драки и бьют посуду в барах и ресторанах, когда коллекционеры покрышек орудуют в жилых дворах и когда «бедные» и «обездоленные» начинают ломать двери и окна магазинов.

Полицейский-водитель Максим Шишкин Фото: Марина ГОРОХОВА

Общежития по улице Васильева. Подъезжает патрульный автомобиль, на ходу открываю дверь и запрыгиваю внутрь. Сегодня смена экипажа 540. Напарники Евгений и Максим уже с 20.00 дежурят в центре города.

В темноте на заднем сидении что-то неизвестное давит мне в ногу.

– С чем я тут соседствую? – спрашиваю Евгения.

– Это наша экипировка. Два бронежилета, две каски, два баллона газа и рации, вон там в кармашке, видите?

Свет уличных фонарей позволяет мне разглядеть лица бойцов и их спецодежду. На ремне Евгения – кобура с пистолетом, резиновая дубинка и наручники. У напарника – аналогичный комплект. Будем патрулировать Центральный район. Водитель сворачивает на Красноармейскую.

– Сегодня работаем на Мичурина, Притомской набережной, Красноармейской и Кузнецком. Проверяем объекты, где сосредоточены крупные материальные ценности. Это ломбарды, ювелирные магазины: «Кристалл», «Стерх», музеи и системы магазинов «Бегемот» и «Ярче».

Работа с группой задержания Фото: Марина ГОРОХОВА

Проверка объектов

1.12, улица Красноармейская, ювелирный магазин «Кристалл». Выходим из машины. Проверяем входную дверь здания – закрыто. Окна целы. Идем во дворы. Задний фасад пуст, дверь также заперта. Евгений диктует Максиму в рацию «1.15. Объект “Кристалл”. Все в норме» и обращается ко мне.

– Мы регулярно объезжаем и проверяем целостность таких территорий. В случае необходимости, наш экипаж должен быть где-то рядом.

Едем дальше. Следующий пункт – магазин швейцарских часов и ювелирных изделий «Стерх».

1.53. На этот раз идём проверять объект с полицейским-водителем Максимом. В ходе уже второго осмотра замечаю, что бойцы не пользуются специальным снаряжением. Тогда зачем им эти лишние килограммы на задних сидениях?

– Младший сержант Шишкин, в каких случаях вы пользуетесь экипировкой?

– При каждом срабатывании тревожной кнопки мы надеваем бронежилеты и каску, также при работе с гражданами при заявке. Чаще всего на месте происшествия нет времени, чтобы все надеть на себя, поэтому занимаемся этим в дороге, трех минут вполне достаточно.

Факта проникновения в магазин не выявлено, возвращаемся к машине, где уже старший экипажа Евгений Летута передает диспетчеру информацию о проверке.

Младший сержант Максим Шишкин выдвигается на проверку объекта Фото: Марина ГОРОХОВА

Автомобиль трогается. «Сейчас увидишь кое-что интересное. Будем помогать группе задержания в проверке ЦБ РФ. Как только притормозим, выпрыгивай и смотри», – улыбается прапорщик полиции Летута.

1.23, ул. Кирова. До полной остановки машины еще пара метров, действую по указаниям: покидаю салон, занимаю на противоположной стороне дороги место и наблюдаю. Проходит меньше минуты, когда замечаю Евгения, который контролирует вход в здание. Бронежилет и каска, видимо, особо важное задание. На противоположном углу Максим заблокировал въезд на территорию банка и также в полной экипировке находится рядом с патрульным автомобилем. Между бойцами налажен зрительный контакт.

Подъезжает группа задержания. Банк снят с сигнализации. Илья Чернявский, майор полиции, заместитель командира роты направляется внутрь оцепленного объекта. Всё в норме. И пока бойцы заполняют необходимую документацию, майор шутя обращается ко мне: «Вот, Валерьевна, вдруг мы когда-нибудь не успеем, ограбят банк, ох, все бедствовать будем».

Куда пропала «семерка»

После ЦБ РФ продолжаем объезд территории.

– Фотон 540! – оживает рация.

– На связи!

– Улица Красноармейская, ВАЗ 2107 серебристого цвета, в баке двадцать литров бензина. По предварительным данным, машина в угоне. Объявлен розыск.

– Фотон 540. Принял!

Водитель Максим резко жмет на газ, едем на место происшествия для выяснения обстоятельств. От Кирова до Красноармейской – минут 20 со светофорами. Машин мало, дорога практически свободна.

Спецоперация: проверка особо охраняемого объекта - ЦБ РФ Фото: Марина ГОРОХОВА

Когда до прибытия на место оставалось меньше пяти минут, вновь раздался голос диспетчера: «Фотон 540! ВАЗ 2107 серебристого цвета найден в соседнем дворе. Отбой!».

– Наверно, владелец был пьян и забыл, где оставил автомобиль, – смеется Евгений, – вот и заявил об угоне. Опомнится, стыдно будет, что обратился к нам.

«Сейчас росгвардейцы подъедут»

Проходят очередные сорок минут патрулирования, отправляемся на точку временной дислокации – Драмтеатр. Сегодня их две. Еще улица Кирова, 37 – ЦУМ. Данные адреса расположены в самом центре территории патрулирования с целью быстрого доступа на место происшествия.

– ЦУМ – хорошая точка наблюдения за ночным увеселительным заведением Time Public, где тоже есть КТС (кнопка тревожной сигнализации). Туда мы регулярно выезжаем, чтобы разнять дерущихся или урегулировать конфликт посетителей с администрацией бара…

Рассказ Евгения обрывает шум свистящих покрышек. К патрульному автомобилю вплотную подъезжает Nissan. Водитель опускает стекло и обращается к бойцам: «Мужики, там возле KFC таксисты парня хотят избить, я им сказал, что сейчас росгвардейцы подъедут. Поехали – поможете?»

Садимся в машину, Максим выжимает педаль газа. Две минуты – мы на месте, но никого нет. Никаких следов машины и драки.

– Трусливые… Ни за слова, ни за действия ответить не могут, – раздраженно говорит Максим.

Часы показывают 7.13. Осталось совсем немного до конца смены. Смотрю на спидометр – 92 километра. За время дежурства мы побывали на пяти особо важных объектах, объехали пять категорированных территорий и проверили три гаражных кооператива. Все остальное время патрулировали дворы и улицы города.

Заполнение необходимой документации Фото: Марина ГОРОХОВА

– Парадоксально, что в ночь с пятницы на субботу не произошло никаких важных происшествий. Самая спокойная ночь, получается?

– Абсолютно, меня это радует.

– Больше бы таких смен, – практически хором подчеркивают напарники.

Город просыпается. Машин и людей на улице становится все больше.

Скоро экипаж вневедомственной охраны поедет в подразделение, чтобы сдать смену и написать ночной рапорт о проделанной работе. А я отправляюсь домой с приятным осознанием того, что наш сон и наша безопасность – в надежных руках Росгвардии.