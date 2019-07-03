Мужчина-опекун из Кузбасса рассказал, как сжег и утопил тела детей

Видео, на котором житель Кемеровской области рассказывает, как сжег и утопил тела своих приемных детей, опубликовал Следственный комитет России. Мужчина заявил, что избавиться от трупа предложила его супруга.

Супруги-опекуны убили двоих опекаемых подростков, а потом избавились от тел. Как это происходило, рассказал осужденный за смерть подростков мужчина. На кадрах видео, которое опубликовал Следственный комитет России, зафиксирован рассказ опекуна.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/718114" frameborder="0"></iframe> Опекун-кузбассовец показал, где сжег и утопил тела детей.Видео: Следственный комитет России

- Там под железной дорогой тоннель. Там, на поле, сжигал… - сбивчиво рассказывает мужчина, когда-то взявший на себя заботу о троих детдомовских детях. - Когда все потухло, подъехал, на полипропиленовый мешок, который постелил в УАЗе, все лопатой собрал.

Отвечая на вопрос следователя, чьей была идея сжечь труп, мужчина заявил, что на этом настояла супруга.

Напомним, в марте 2017 года поступила информация, что из приемной семьи, где воспитываются трое опекаемых детей из Мысковского детского дома-интерната для умственно отсталых детей, пропал 17-летний подросток, старший из троих опекаемых. Как оказалось, ребенка никто не видел с лета 2015 года. Тогда сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело об убийстве подростка. Его опекуны проходили как свидетели, и следователей насторожило то, что они не проявляли особого беспокойства о судьбе пропавшего. Более того, они заявляли, что за подростком присматривала их родная 22-летняя дочь, однако девушка не подтвердила этого. Вскоре выяснилось, что для воспитания в семье нередко применялось насилие.

В сентябре 2016 года семья стала распродавать имущество и выехала в Краснодарский край. При этом с ними находилась лишь опекаемая девочка, а еще один мальчик, 16-летний подросток, пропал. Пара заявила, что он сбежал, однако вскоре его тело было обнаружено в болоте.

- В ходе дальнейших следственных действий установлено, что 17-летнему подростку, который считался без вести пропавшим, обвиняемые также причинили тяжкий вред здоровью, который повлек его смерть. После чего, желая избавиться от тела ребенка и избежать уголовного преследования, обвиняемые сожгли тело подростка, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

В ходе следствия опекуны дали показания, в которых уличали друг друга в преступлении. По решению суда мужчина проведет 16 лет в колонии строгого режима, а женщина – 15 лет в колонии общего режима. Также наказание понес и начальнице отдела опеки и попечительства, которая халатно отнеслась к своей работе и не проконтролировала, в каких условиях живут подростки и соблюдаются ли их права.

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