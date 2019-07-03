2019-07-03T14:37:28+03:00
Общество

75 кузбасских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Чаще всего выпускники выбирали для сдачи обществознание и физику
Екатерина РОМАНОВА
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75 кузбасских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов75 кузбасских выпускников сдали ЕГЭ на 100 балловФото: Мария ЛЕНЦ
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В Кузбассе подвели итоги сдачи ЕГЭ-2019. Как сообщает Департамент образования и науки Кузбасса, экзаменационная кампания прошла в рабочем режиме и без существенных сбоев.

В этом году в Едином государственном экзамене приняли участие 11,715 тысячи человек, причем большинство из них – 10,893 – являются выпускниками нынешнего года. Выпускные испытания вчерашние школьники проходили в 76 пунктах проведения экзаменов на базе общеобразовательных школ, где было организовано видеонаблюдение в режиме онлайн. Три пункта сдачи экзаменов были организованы на дому, и еще два- в лечебных учреждениях.

Чаще вчерашние школьники останавливали свой выбор на обществознании (46 процентов выпускников), физике (22,5 процента), биологии (19,9 процента), истории (19,2 процента) и химии (16,5 процента). К слову, результаты ЕГЭ в целом сохранились на уровне прошлого года, а по нескольким предметам вырос средний балл. Так, по профильной математике в этом году он составил 55,5, а в 2018 – 49,5, по информатике и ИКТ – 64,1, а в 2018 – 60. Отличные знания кузбассовцы показали в немецком языке: средний балл составил 83,1, а в 2018 году – лишь 66,4. Также нынешние выпускники лучше знают физику, химию, географию и английский язык.

- Увеличилось количество высокобалльников (участников, получивших на экзамене от 80 до 100 баллов) по математике профильной, физике, химии, информатике и ИКТ, биологии, истории, географии, обществознанию, английскому и немецкому языкам, - отмечает пресс-служба Департамента образования и науки Кузбасса. - Общее количество стобалльников по всем предметам ЕГЭ 2019 года – 75 человек.

К слову, это несколько меньше, чем год назад: в 2018 году был 131 стобалльник. Зато один из выпускников «Средней общеобразовательной школы №2» Топкинского муниципального района получил высшие баллы сразу по двум предметам - по физике и химии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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